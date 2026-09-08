Crimen de Érika Álvarez: le otorgaron el arresto domiciliario a Justina Gordillo, acusada de encubrimiento

La Justicia otorgó el arresto domiciliario a Justina Gordillo, una de las acusadas de haber encubierto el crimen de Érika Antonella Álvarez. La decisión fue adoptada este martes por la jueza Jimena Suárez, en una audiencia que terminó con la madre de la víctima expulsada de la sala luego de protagonizar una fuerte reacción al conocer el fallo.