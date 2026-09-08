Lionel Messi está cerca de comprar un club de la Segunda división de España

Mientras continúa su carrera en Inter Miami y aparece entre los candidatos al Balón de Oro 2026, Messi empieza a construir también otra faceta dentro del fútbol. Si recibe las autorizaciones correspondientes, su próximo vínculo con España ya no será únicamente el de una de las grandes figuras que pasó por sus canchas: también será el de propietario de uno de sus clubes profesionales.