Lionel Messi está cerca de comprar un club de la Segunda división de España
El capitán del Inter Miami alcanzó un principio de acuerdo para adquirir el Eldense, que compite en la Segunda División de España. La operación todavía debe superar una auditoría y recibir la aprobación del Consejo Superior de Deportes.
Resumen para apurados
- Lionel Messi acordó recientemente comprar el 100% del club Eldense en la Segunda División de España para expandir su faceta como inversor deportivo.
- La compra directa depende de una auditoría y del aval del Consejo Superior de Deportes. El astro ya invierte en la UE Cornellà y en el Deportivo LSM junto a Luis Suárez.
- La operación marcará el salto de Messi como propietario al fútbol profesional español, consolidando su perfil empresarial mientras disputa sus últimos años como jugador.
Lionel Messi está cerca de dar un nuevo paso fuera de las canchas. El futbolista argentino alcanzó un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense, club de la Segunda División de España, mediante una operación que contempla la adquisición del 100% de las acciones de la institución.
Según informó el periodista Juan Castro, del diario Marca, las negociaciones con los actuales propietarios se encuentran en su etapa final y la compra se realizaría directamente, sin intermediarios.
Sin embargo, todavía quedan algunos pasos antes de que pueda hacerse oficial. La operación está sometida a un proceso de auditoría (conocido como due diligence) para analizar la situación económica y jurídica de la institución. Una vez superada esa instancia, también será necesaria la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.
Si todos los trámites avanzan según lo previsto, el acuerdo podría formalizarse en los próximos días.
Una nueva inversión de Messi en el fútbol
La posible adquisición del Eldense ampliaría la participación empresarial del rosarino dentro del deporte. A sus 39 años y después de haber anunciado recientemente su retiro de la Selección Argentina, Messi comenzó a incrementar su presencia en proyectos vinculados al fútbol más allá de su carrera como jugador.
Entre sus inversiones aparece la Unión Esportiva Cornellà, actualmente en la Tercera Federación española. También comparte con Luis Suárez la propiedad del Deportivo LSM, institución que compite en la Tercera División de Uruguay.
A esos proyectos se suma Leones FC, una iniciativa futbolística de carácter familiar que tiene como presidente a Matías Messi, hermano del capitán del Inter Miami.
La operación por el Eldense, sin embargo, supondría un salto considerable. No solamente por tratarse de la compra del paquete accionario completo, sino porque le permitiría ingresar como propietario a una categoría profesional del fútbol español.
Mientras continúa su carrera en Inter Miami y aparece entre los candidatos al Balón de Oro 2026, Messi empieza a construir también otra faceta dentro del fútbol. Si recibe las autorizaciones correspondientes, su próximo vínculo con España ya no será únicamente el de una de las grandes figuras que pasó por sus canchas: también será el de propietario de uno de sus clubes profesionales.