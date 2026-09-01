La Selección ya piensa en la era post Messi: cuándo sale la primera lista de Scaloni y qué se sabe de los próximos amistosos

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni presentará el 6 de septiembre la primera prelista de la Selección argentina sin Lionel Messi para los amistosos de la fecha FIFA.
- La convocatoria se da tras el retiro de Messi luego del Mundial 2026, abriendo una ventana internacional con hasta cuatro partidos con sedes a confirmar.
- Esta nómina marca el inicio de una nueva etapa donde el plantel deberá reorganizarse tácticamente y consolidar nuevos referentes futbolísticos.
La selección argentina ya empezó a transitar una nueva etapa después del retiro de Lionel Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá en septiembre sus primeros partidos sin el capitán, apenas unas semanas después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Antes de volver a la cancha, el entrenador deberá definir una convocatoria que marcará el comienzo de la era post Leo.
El primer paso llegará el domingo 6 de septiembre, cuando Scaloni deberá presentar la prelista de jugadores reservados para la próxima fecha FIFA. Será una convocatoria particular, ya que por primera vez no aparecerá el nombre de Messi entre los citados. La ventana internacional será además más extensa de lo habitual: comenzará el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre, con la posibilidad de disputar hasta cuatro amistosos.
Un calendario todavía sin certezas
Por ahora, la Selección no tiene confirmados ni rivales ni sedes para sus próximos compromisos. La posibilidad de realizar una gira por China quedó descartada y comenzó a tomar fuerza la idea de disputar dos partidos en la Argentina, posiblemente frente a un seleccionado de Conmebol o Concacaf. Incluso se analiza que uno de esos encuentros pueda servir como homenaje al equipo que llegó nuevamente a una final del mundo.
La eventual presencia de Messi en ese homenaje también aparece como una posibilidad, aunque su despedida formal de la Selección requeriría una organización especial y no necesariamente tendría que quedar atada a una fecha FIFA. Mientras tanto, Scaloni deberá preparar sus primeros partidos sin el jugador que durante más de 20 años fue la principal referencia del equipo.
La nueva era de la Selección
La primera lista después del retiro del 10 será, entonces, mucho más que una simple convocatoria. Será el punto de partida de una Selección que deberá acostumbrarse a jugar sin su máxima figura y encontrar nuevos referentes dentro del plantel. Por ahora, el calendario todavía presenta interrogantes, pero el primer plazo ya está definido: el domingo 6 de septiembre, Scaloni deberá entregar la prelista que dará comienzo a la era post Messi.