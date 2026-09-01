La Selección ya piensa en la era post Messi: cuándo sale la primera lista de Scaloni y qué se sabe de los próximos amistosos

El primer paso llegará el domingo 6 de septiembre, cuando Scaloni deberá presentar la prelista de jugadores reservados para la próxima fecha FIFA. Será una convocatoria particular, ya que por primera vez no aparecerá el nombre de Messi entre los citados. La ventana internacional será además más extensa de lo habitual: comenzará el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre, con la posibilidad de disputar hasta cuatro amistosos.