DeportesFútbol

El video inédito de Messi en el Mundial 2010: jueguitos en medias, una rabona y el asombro de sus compañeros

Jonás Gutiérrez compartió una grabación de la intimidad de la Selección en Sudáfrica. Maxi Rodríguez comenzó el desafío y después apareció el “10” para mostrar toda su calidad.

Lionel Messi.
Lionel Messi.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jonás Gutiérrez difundió un video inédito de 2010 donde Lionel Messi hace malabares con la pelota en la concentración de Sudáfrica para entretenerse junto a sus compañeros.
  • La grabación casera muestra a Maxi Rodríguez y a Messi en medias dominando la Jabulani en una habitación, durante el torneo que el equipo disputó bajo la conducción de Maradona.
  • El material rescata la intimidad distendida de aquel plantel y revaloriza la figura de Messi desde una óptica humana y nostálgica previa a su consagración mundial.
Resumen generado con IA

Pasaron 16 años, pero algunas imágenes de la Selección Argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010 todavía permanecían guardadas. Jonás Gutiérrez decidió compartir una de ellas: un video casero de Lionel Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos durante un momento de distensión en la concentración.

La grabación comienza con la “Fiera” dominando la pelota únicamente con su pierna derecha, mientras Martín Demichelis registra la escena con su teléfono y Gutiérrez aprovecha para provocarlo.

“La zurda la tenés para caminar”, lanzó Jonás. “No, dijimos con un pie. Si querés con la otra, la hacemos con la otra”, respondió Rodríguez mientras continuaba con el desafío.

Gutiérrez terminó reconociendo la habilidad de su compañero. “Che, vos también tenés calidad”, expresó, antes de anunciar al siguiente participante: “Buenísimo, Fiera, pero es el turno de Lío”.

Messi tomó la pelota y llegó el show

Messi apareció descalzo y solamente con medias. “Ah, descalzo es otra cosa”, bromeó Maxi desde el fondo. Lo que siguió fue una pequeña exhibición del entonces futbolista de Barcelona.

El rosarino comenzó a dominar la pelota alternando ambas piernas y posteriormente metió una rabona en el aire sin permitir que tocara el piso. “Madre mía”, reaccionó Gutiérrez ante el recurso.

Messi todavía guardaba un último lujo. Después de varios toques, levantó la pelota, la cabeceó y consiguió dejarla equilibrada sobre su cabeza durante unos instantes. Todo ocurrió dentro de una habitación y lejos de las cámaras que habitualmente acompañaban al seleccionado durante aquella Copa del Mundo.

El video pertenece a la concentración del equipo que dirigía Diego Maradona, acompañado por Alejandro Mancuso y Héctor Enrique. Argentina había llegado a Sudáfrica con Messi como su principal figura y avanzó hasta los cuartos de final, instancia en la que Alemania se impuso por 4-0.

Aquel torneo también dejó una particularidad en la carrera del “10”: fue el único de los seis Mundiales que disputó en el que no consiguió marcar un gol.

Dieciséis años después, Gutiérrez abrió su archivo personal y mostró otra cara de aquella Selección: sin estadios ni presión, con una pelota dentro de una habitación y Messi haciendo parecer sencillo hasta lo difícil.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

207 partidos, 125 goles y seis mundiales: las marcas colosales que deja Lionel Messi

207 partidos, 125 goles y seis mundiales: las marcas colosales que deja Lionel Messi

Por qué la lapicera de Lionel Messi se volvió tendencia y qué conexión tendría con Harry Potter

Por qué la lapicera de Lionel Messi se volvió tendencia y qué conexión tendría con Harry Potter

Del se terminó para mí al me vacié: las dos despedidas de Lionel Messi

Del "se terminó para mí" al "me vacié": las dos despedidas de Lionel Messi

Los seis mundiales de Lionel Messi: la evolución del mito desde el banco de Alemania hasta la cumbre de la historia

Los seis mundiales de Lionel Messi: la evolución del mito desde el banco de Alemania hasta la cumbre de la historia

Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera
2

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
3

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi
4

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
5

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
3

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
4

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: No eran caniches, sino gatos
5

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

Más Noticias
Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

Atlético Tucumán vs. River tendrá público neutral: precios, sectores y cómo será la venta

Atlético Tucumán vs. River tendrá público neutral: precios, sectores y cómo será la venta

Fue protagonista del primer Naranjazo, llegó a Los Pumas y dejó un legado en el rugby tucumano: la historia de “Perico” Merlo

Fue protagonista del primer "Naranjazo", llegó a Los Pumas y dejó un legado en el rugby tucumano: la historia de “Perico” Merlo

Mauro Carrizo firmó su primer contrato profesional con Atlético Tucumán

Mauro Carrizo firmó su primer contrato profesional con Atlético Tucumán

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Colapinto en el GP de Italia de la F-1: ¿A qué hora son las primeras prácticas libres de hoy?

Colapinto en el GP de Italia de la F-1: ¿A qué hora son las primeras prácticas libres de hoy?

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Comentarios