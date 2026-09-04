El video inédito de Messi en el Mundial 2010: jueguitos en medias, una rabona y el asombro de sus compañeros

Resumen para apurados
- Jonás Gutiérrez difundió un video inédito de 2010 donde Lionel Messi hace malabares con la pelota en la concentración de Sudáfrica para entretenerse junto a sus compañeros.
- La grabación casera muestra a Maxi Rodríguez y a Messi en medias dominando la Jabulani en una habitación, durante el torneo que el equipo disputó bajo la conducción de Maradona.
- El material rescata la intimidad distendida de aquel plantel y revaloriza la figura de Messi desde una óptica humana y nostálgica previa a su consagración mundial.
Pasaron 16 años, pero algunas imágenes de la Selección Argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010 todavía permanecían guardadas. Jonás Gutiérrez decidió compartir una de ellas: un video casero de Lionel Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos durante un momento de distensión en la concentración.
La grabación comienza con la “Fiera” dominando la pelota únicamente con su pierna derecha, mientras Martín Demichelis registra la escena con su teléfono y Gutiérrez aprovecha para provocarlo.
“La zurda la tenés para caminar”, lanzó Jonás. “No, dijimos con un pie. Si querés con la otra, la hacemos con la otra”, respondió Rodríguez mientras continuaba con el desafío.
Gutiérrez terminó reconociendo la habilidad de su compañero. “Che, vos también tenés calidad”, expresó, antes de anunciar al siguiente participante: “Buenísimo, Fiera, pero es el turno de Lío”.
"IMPOSIBLE DEJAR DE VER ESTE VIDEO"— TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2026
JonÃ¡s GutiÃ©rrez compartiÃ³ un recuerdo en la concentraciÃ³n del Mundial 2010: Messi y Maxi RodrÃguez haciendo malabares con la jabulani bajo la atenta mirada suya y de MartÃn Demichelis. pic.twitter.com/oWtJblnLqC
Messi tomó la pelota y llegó el show
Messi apareció descalzo y solamente con medias. “Ah, descalzo es otra cosa”, bromeó Maxi desde el fondo. Lo que siguió fue una pequeña exhibición del entonces futbolista de Barcelona.
El rosarino comenzó a dominar la pelota alternando ambas piernas y posteriormente metió una rabona en el aire sin permitir que tocara el piso. “Madre mía”, reaccionó Gutiérrez ante el recurso.
Messi todavía guardaba un último lujo. Después de varios toques, levantó la pelota, la cabeceó y consiguió dejarla equilibrada sobre su cabeza durante unos instantes. Todo ocurrió dentro de una habitación y lejos de las cámaras que habitualmente acompañaban al seleccionado durante aquella Copa del Mundo.
El video pertenece a la concentración del equipo que dirigía Diego Maradona, acompañado por Alejandro Mancuso y Héctor Enrique. Argentina había llegado a Sudáfrica con Messi como su principal figura y avanzó hasta los cuartos de final, instancia en la que Alemania se impuso por 4-0.
Aquel torneo también dejó una particularidad en la carrera del “10”: fue el único de los seis Mundiales que disputó en el que no consiguió marcar un gol.
Dieciséis años después, Gutiérrez abrió su archivo personal y mostró otra cara de aquella Selección: sin estadios ni presión, con una pelota dentro de una habitación y Messi haciendo parecer sencillo hasta lo difícil.