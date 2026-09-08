Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro y acecha un récord de Cristiano Ronaldo

Resumen para apurados
- France Football nominó a Lionel Messi al Balón de Oro 2026 en París por su vigencia deportiva, sumando así su decimoséptima candidatura individual en el fútbol.
- Con ocho galardones ganados desde 2006, el astro de 39 años alcanzó esta distinción tras anunciar su retiro de la Selección Argentina y compitiendo en el Inter Miami.
- Ante la ausencia de Cristiano Ronaldo en la lista, Messi quedó a una sola postulación de igualar el récord histórico de 18 nominaciones que todavía lidera el portugués.
Lionel Messi sigue acumulando capítulos en su histórica relación con el Balón de Oro. A los 39 años y después de anunciar su retiro de la Selección Argentina, el rosarino fue incluido entre los 30 candidatos a quedarse con el premio que entrega France Football.
La nominación tiene además un componente estadístico particular. Es la 17ª vez que Messi aparece entre los aspirantes al máximo reconocimiento individual del fútbol mundial y quedó a solamente una de Cristiano Ronaldo, quien conserva el récord con 18.
El portugués no fue incluido entre los candidatos de la edición 2026, por lo que el argentino consiguió acercarse a una de las pocas marcas relacionadas con el Balón de Oro en las que todavía aparece detrás de "CR7".
La historia de Messi entre los nominados comenzó en 2006. Desde entonces se transformó en uno de los grandes protagonistas del premio y construyó un récord que, por ahora, nadie consiguió igualar: ganó ocho Balones de Oro.
El último llegó en 2023. Cristiano Ronaldo aparece segundo en esa clasificación histórica con cinco.
Messi mantiene su vigencia a los 39 años
La presencia del rosarino entre los 30 elegidos adquiere otra dimensión por el momento de su carrera. Messi está próximo a cumplir 40 años y actualmente juega en Inter Miami, dentro de la MLS estadounidense.
Además, la nominación se conoció pocos días después de que comunicara su retiro de la Selección Argentina, cerrando una etapa de más de dos décadas con la camiseta “Albiceleste”.
Messi no será el único argentino que estará representado entre los candidatos. Lautaro Martínez también fue incluido en la nómina de 30 futbolistas que competirán por el principal galardón.
Emiliano “Dibu” Martínez, por su parte, vuelve a aparecer entre los candidatos al premio destinado al mejor arquero del mundo.
La competencia por el Balón de Oro contará además con algunas de las principales figuras del fútbol internacional. Kylian Mbappé, Vinícius Junior, Erling Haaland, Jude Bellingham, Lamine Yamal y Harry Kane forman parte de la lista.
A 20 años de aquella primera nominación de 2006, Messi vuelve a estar entre los candidatos. Esta vez, además, con la posibilidad de acercarse todavía más a Cristiano Ronaldo en una de las pocas estadísticas del Balón de Oro que el portugués continúa liderando.