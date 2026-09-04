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La Selección entra en una semana clave: amistosos, convocados y el futuro de Scaloni

La AFA anunciará el lunes los partidos de la próxima ventana internacional, mientras el entrenador debe presentar este domingo la reserva de futbolistas del exterior. También se negocia con la FIFA por las sanciones pendientes.

Scaloni, entrenador de la Selección.
Scaloni, entrenador de la Selección.
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Scaloni y la AFA definen esta semana en Argentina los convocados y amistosos de septiembre para iniciar la etapa pos-Messi y acordar la continuidad del DT.
  • Tras el retiro de Messi, la AFA gestiona partidos locales clase A ante FIFA para purgar sanciones de futbolistas, mientras negocia extender el contrato del técnico.
  • La ratificación del cuerpo técnico hacia 2030 y el armado del plantel marcarán el rumbo deportivo de la Selección en su nuevo ciclo competitivo sin su capitán.
Resumen generado con IA

La Selección comienza a transitar una nueva etapa después del retiro de Lionel Messi. Mientras la AFA trabaja para cerrar los primeros amistosos posteriores al Mundial, Lionel Scaloni debe definir una convocatoria atravesada por varias incógnitas y su propia continuidad también aparece en el centro de la escena.

La primera fecha límite llegará este domingo, cuando el entrenador deberá presentar la nómina de reserva de los futbolistas que actúan en el exterior. El problema es que todavía no conoce definitivamente el calendario que afrontará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

La AFA anunciará el lunes los rivales, horarios y estadios. Por la extensión de la ventana existe la posibilidad de disputar hasta cuatro amistosos, aunque todavía debe resolverse cuántos encuentros se jugarán.

La intención de jugar en Argentina

Uno de los objetivos de la dirigencia es que la Selección vuelva a presentarse ante su público. La posibilidad más firme es disputar al menos un encuentro en el país, aunque también se analiza organizar dos o incluso tres.

El Monumental, el Mario Alberto Kempes de Córdoba y Rosario aparecen entre las alternativas para recibir al equipo.

Sin embargo, existe un inconveniente reglamentario. La AFA negocia con la FIFA para que los encuentros puedan ser considerados internacionales “Clase A”. La clasificación resulta importante porque permitiría que Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada comiencen a cumplir las sanciones recibidas después de los incidentes ocurridos tras la final frente a España.

Scaloni y una decisión que mira hacia 2030

En paralelo, la dirigencia busca garantizar la continuidad de Scaloni. El entrenador tiene contrato hasta diciembre y, después de la final del Mundial, había planteado la necesidad de detenerse y conversar con Claudio Tapia antes de resolver su futuro.

Durante los últimos días, sin embargo, aparecieron señales positivas respecto de una posible continuidad. Para la AFA, mantener al técnico que encabezó el último ciclo se convirtió en una prioridad en pleno comienzo de la era posterior a Messi.

El retiro del capitán también dejó pendiente otra definición: su posible partido de despedida en Argentina. Mientras esa posibilidad continúa bajo análisis, la AFA dispuso que los estadios del fútbol argentino lo homenajeen con un aplauso en el minuto 10, reconocimiento que comenzó durante el cruce entre Vélez y Boca.

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