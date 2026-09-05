De aquel “me voy” a este “gracias, Leo”

Cuesta imaginar que Messi haya sido discutido por los argentinos. Que se haya cuestionado su compromiso, su carácter y hasta su manera de sentir la camiseta. Que después de perder la final de la Copa América 2016 se hablara más de su penal errado que de todo lo que había hecho para llegar hasta ahí o que se le reclamara que fuera Diego Maradona. Sin embargo todo eso pasó.