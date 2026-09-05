De aquel “me voy” a este “gracias, Leo”

Resumen para apurados
- Lionel Messi cerró su ciclo en la selección argentina tras el Mundial 2026 con gratitud popular, revirtiendo su renuncia de 2016 al consolidar su legado deportivo sin deudas.
- Tras años de críticas y tres finales perdidas entre 2014 y 2016, el capitán transformó el vínculo con el hincha al liderar cuatro títulos, incluido el Mundial de Qatar 2022.
- El ciclo forjó una nueva generación de hinchas que abraza al equipo nacional, fijando un legado emocional que trasciende cualquier derrota y redefine la historia deportiva.
Durante mucho tiempo, Lionel Messi y la selección argentina tuvieron una relación difícil. No fue una historia de amor a primera vista, sino todo lo contrario. Hubo desencuentros, reproches, frustraciones y hasta una despedida que parecía definitiva. Incluso, hubo también un momento en el que el mejor futbolista del mundo llegó a sentir que con la camiseta argentina no podía ser feliz. Sí; todo eso. Aunque hoy cuesta imaginarlo.
Cuesta imaginar que Messi haya sido discutido por los argentinos. Que se haya cuestionado su compromiso, su carácter y hasta su manera de sentir la camiseta. Que después de perder la final de la Copa América 2016 se hablara más de su penal errado que de todo lo que había hecho para llegar hasta ahí o que se le reclamara que fuera Diego Maradona. Sin embargo todo eso pasó.
Durante los primeros años, la Selección fue para Messi un territorio bastante más hostil que Barcelona. Llegó siendo un chico, brilló en las juveniles, apareció en Alemania 2006 y rápidamente quedó atrapado en una discusión que nunca había buscado. Si hacía goles en España, se preguntaba por qué no los hacía en Argentina. Si no cantaba el himno, se dudaba de su patriotismo. Si caminaba, se cuestionaba su actitud; y si perdía una final, la culpa parecía ser solamente suya.
Después llegaron Sudáfrica 2010, la Copa América 2011, Brasil 2014, Chile 2015 y Estados Unidos 2016. En ese lapso pasaron tres finales perdidas en tres años; y aquel Messi que había ganado todo con Barcelona terminó sentado en el césped, llorando después de perder otra final con la Selección y anunciando que no quería jugar más.
La historia, por suerte para los argentinos, no terminó ahí. Messi volvió; y con el tiempo empezó a cambiar algo que iba mucho más allá de los resultados. En 2021 llegó la Copa América. Después, la Finalissima, luego Qatar y, en 2024, otra Copa América.
Pero mientras llegaban los títulos también ocurría otra cosa, quizás mucho más importante. Cambió la relación de Messi y los fanáticos.
El hincha que antes buscaba explicaciones empezó a disfrutar, el que señalaba empezó a abrazar y el que comparaba dejó de hacerlo. Y Messi, que durante tantos años había tenido que demostrar cuánto quería a la Selección, terminó convirtiéndose en una de las razones por las que millones de argentinos volvieron a quererla.
Eso es lo verdaderamente extraordinario de su historia con la camiseta argentina. Porque además de lograr que la Selección volviera a ganar, Messi consiguió que también volviera a enamorar.
Porque en un puñado de años, ya existe una generación de chicos que creció viendo a Argentina ganar. Que se puso la camiseta de Messi para jugar en el patio o en un club y que no tuvo que soportar aquella vieja discusión sobre si el “10” sentía la camiseta. Para esa generación, Messi y la Selección siempre fueron la misma cosa.
Por eso la final del Mundial 2026 no necesitaba otro final. Messi y Argentina perdieron. No hubo otra Copa para levantar ni otra vuelta olímpica que agregar a una colección que ya parecía imposible de superar.
Sin embargo no hubo críticas ni nadie habló de fracaso. Y tampoco nadie necesitó que Messi marcara un gol para justificar su lugar en la historia. Esa es la imagen más clara para entender cambió la relación.
En 2016, Messi perdió una final y anunció que se iba de la Selección. En cambio 10 años después, perdió otra y lo que apareció fue otra cosa: agradecimiento.
Después de los cuatro títulos en cuatro años, Messi ya no necesitaba ganar otro Mundial para completar su historia. El título de 2026 podía haber sido el cierre perfecto, pero nunca fue una deuda porque su historia ya estaba completa.
Messi se despidió como probablemente nunca hubiera imaginado luego de convivir mucho tiempo con el reproche: siendo querido de verdad; sin condiciones ni cuentas pendientes.
Durante años todos le pidieron a Messi una razón para creer en la Selección; y él terminó devolviéndoles las ganas de quererla. Y cuando un jugador consigue eso ya no importa cómo termina el último partido. Porque algunas historias no necesitan un final perfecto sino haber cambiado para siempre a quienes las vivieron.