Política

Jaldo y Acevedo reunieron a sus aliados y avanzan en el armado electoral para 2027

La fórmula de Tucumán Primero para la Gobernación mantuvo un encuentro con presidentes y apoderados de partidos provinciales y nacionales. Más de 52 representantes expresaron su respaldo a la reelección del gobernador y el vice.

El gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo, fórmula de Tucumán Primero para la Gobernación, reunieron este martes a dirigentes de los partidos que integran y acompañan al oficialismo provincial, en el marco del armado electoral con vistas a las elecciones de 2027.
El gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo, fórmula de Tucumán Primero para la Gobernación, reunieron este martes a dirigentes de los partidos que integran y acompañan al oficialismo provincial, en el marco del armado electoral con vistas a las elecciones de 2027.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes en Tucumán, Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo reunieron a más de 52 dirigentes aliados para consolidar su fórmula de reelección hacia los comicios de 2027.
  • El encuentro congregó a referentes de fuerzas provinciales y nacionales del PJ para ordenar el frente oficialista Tucumán Primero, con el respaldo de ministros y legisladores.
  • La temprana muestra de unidad oficialista busca afianzar una coalición amplia y ordenada para retener la conducción del Poder Ejecutivo en las elecciones del 9 de mayo de 2027.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo, fórmula de Tucumán Primero para la Gobernación, reunieron este martes a dirigentes de los partidos que integran y acompañan al oficialismo provincial, en el marco del armado electoral con vistas a las elecciones de 2027.

Según informaron desde el oficialismo, más de 52 presidentes y apoderados partidarios participaron del encuentro y manifestaron su respaldo a Jaldo y Acevedo, quienes buscarán la reelección en los comicios previstos para el 9 de mayo de 2027.

La reunión representa un nuevo paso en la construcción del frente electoral que tendrá al Partido Justicialista (PJ) como principal fuerza y que buscará consolidar el espacio oficialista de cara a la próxima elección provincial.

Del encuentro también participaron el ministro del Interior, Darío Monteros, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, dos dirigentes de peso dentro de la estructura política del jaldismo.

Jaldo y Acevedo, con la fórmula definida

Con la fórmula para la Gobernación ya definida, el oficialismo tucumano ingresó en una nueva etapa de su estrategia electoral: ordenar a sus aliados y terminar de delinear la composición del frente que competirá en 2027.

El encuentro con los representantes partidarios tuvo como objetivo avanzar en esa organización y ratificar el acompañamiento de las distintas fuerzas que confluyen en Tucumán Primero.

La conducción del espacio apunta así a llegar a la campaña electoral con una estructura política consolidada, mientras comienzan a definirse las alianzas y candidaturas que competirán en los comicios del próximo año.

La convocatoria reunió a representantes de fuerzas de alcance provincial y nacional y funcionó como una señal de unidad del oficialismo en torno a la candidatura de Jaldo y Acevedo.

El armado oficialista de cara a 2027

El PJ será el principal componente de Tucumán Primero, aunque el oficialismo busca mantener una coalición amplia que incluya a sus actuales aliados.

Con la elección del 9 de mayo de 2027 como horizonte, el oficialismo comenzó a acelerar las conversaciones para definir el esquema electoral, distribuir espacios y consolidar el respaldo de las distintas fuerzas que integrarán el frente.

El encuentro encabezado por Jaldo y Acevedo se inscribe en ese proceso de construcción política y constituye uno de los primeros movimientos formales de cara a una elección en la que ambos dirigentes buscarán permanecer al frente del Poder Ejecutivo tucumano.

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