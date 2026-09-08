Jaldo y Acevedo reunieron a sus aliados y avanzan en el armado electoral para 2027
La fórmula de Tucumán Primero para la Gobernación mantuvo un encuentro con presidentes y apoderados de partidos provinciales y nacionales. Más de 52 representantes expresaron su respaldo a la reelección del gobernador y el vice.
Resumen para apurados
- Este martes en Tucumán, Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo reunieron a más de 52 dirigentes aliados para consolidar su fórmula de reelección hacia los comicios de 2027.
- El encuentro congregó a referentes de fuerzas provinciales y nacionales del PJ para ordenar el frente oficialista Tucumán Primero, con el respaldo de ministros y legisladores.
- La temprana muestra de unidad oficialista busca afianzar una coalición amplia y ordenada para retener la conducción del Poder Ejecutivo en las elecciones del 9 de mayo de 2027.
El gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo, fórmula de Tucumán Primero para la Gobernación, reunieron este martes a dirigentes de los partidos que integran y acompañan al oficialismo provincial, en el marco del armado electoral con vistas a las elecciones de 2027.
Según informaron desde el oficialismo, más de 52 presidentes y apoderados partidarios participaron del encuentro y manifestaron su respaldo a Jaldo y Acevedo, quienes buscarán la reelección en los comicios previstos para el 9 de mayo de 2027.
La reunión representa un nuevo paso en la construcción del frente electoral que tendrá al Partido Justicialista (PJ) como principal fuerza y que buscará consolidar el espacio oficialista de cara a la próxima elección provincial.
Del encuentro también participaron el ministro del Interior, Darío Monteros, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, dos dirigentes de peso dentro de la estructura política del jaldismo.
Jaldo y Acevedo, con la fórmula definida
Con la fórmula para la Gobernación ya definida, el oficialismo tucumano ingresó en una nueva etapa de su estrategia electoral: ordenar a sus aliados y terminar de delinear la composición del frente que competirá en 2027.
El encuentro con los representantes partidarios tuvo como objetivo avanzar en esa organización y ratificar el acompañamiento de las distintas fuerzas que confluyen en Tucumán Primero.
La conducción del espacio apunta así a llegar a la campaña electoral con una estructura política consolidada, mientras comienzan a definirse las alianzas y candidaturas que competirán en los comicios del próximo año.
La convocatoria reunió a representantes de fuerzas de alcance provincial y nacional y funcionó como una señal de unidad del oficialismo en torno a la candidatura de Jaldo y Acevedo.
El armado oficialista de cara a 2027
El PJ será el principal componente de Tucumán Primero, aunque el oficialismo busca mantener una coalición amplia que incluya a sus actuales aliados.
Con la elección del 9 de mayo de 2027 como horizonte, el oficialismo comenzó a acelerar las conversaciones para definir el esquema electoral, distribuir espacios y consolidar el respaldo de las distintas fuerzas que integrarán el frente.
El encuentro encabezado por Jaldo y Acevedo se inscribe en ese proceso de construcción política y constituye uno de los primeros movimientos formales de cara a una elección en la que ambos dirigentes buscarán permanecer al frente del Poder Ejecutivo tucumano.