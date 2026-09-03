Política

Osvaldo Jaldo destacó que Tucumán lidera el crecimiento del empleo privado en el país

Según un informe citado por el mandatario, la provincia registró una suba del 8,3% y quedó por encima de Neuquén, La Rioja, San Juan y Río Negro.

Osvaldo Jaldo destacó que Tucumán lidera el crecimiento del empleo privado en el país
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo destacó que Tucumán lideró la creación de empleo privado en el país con una suba del 8,3% en los últimos tres años, según datos oficiales.
  • Según informes basados en INDEC y SIPA, solo cinco provincias registraron alzas laborales, en un contexto nacional de contracción que destruyó más de 274.000 puestos.
  • El gobierno tucumano continuará otorgando beneficios y exenciones impositivas a las industrias para preservar la actividad económica y evitar despidos futuros.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó este jueves el crecimiento del empleo privado en Tucumán y señaló que la provincia encabezó el listado nacional de distritos que lograron aumentar este indicador durante los últimos tres años.

El mandatario citó un artículo publicado por el diario Clarín, elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (Afcp) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

“Según estos datos analizados, las provincias que lograron en estos tres años anotar positivos en el empleo privado formal, con el permiso de todos, Tucumán encabezó la nómina con una suma de 8,3%”, afirmó Jaldo.

De acuerdo con el informe, Tucumán  se ubicó en primer lugar, seguida por Neuquén, con un crecimiento del 6,8%; La Rioja, con 1,2%; San Juan, con 0,7%; y Río Negro, con 0,5%.

“Todas las actividades, de las más pequeñas, las más importantes, todas suman, todas dinamizan la economía en el país y la provincia, y todas generan en mayor o menor escala trabajo genuino para nuestra gente”, subrayó.

Por su parte, Daniel Abad, ministro de Economía y Producción, sostuvo que “nos preocupamos todos los días, día a día, en que no sé cierren empresas, tratamos de sostenerlas. Ayer, en la Unión Industrial, dijimos cuál era el aporte que hace la provincia en materia de exención tributaria. Dentro de esa exención tributaria, alícuota cero, hay un condicionante que es que las empresas no despidan gente".

"El Estado contribuye con el impuesto de todos los ciudadanos tucumanos para que esas empresas se mantengan en pie. La condición es que no echen gente”, completó.

Claves del informe 

De acuerdo con el artículo, el incremento del desempleo y la baja de la actividad económica había sido una de las principales preocupaciones expresadas por empresarios en el Día de la Industria. El informe destaca:

El trabajo privado comparó la situación de distintos segmentos tomando como base la previa del arranque de la actual gestión presidencial. Uno de los puntos más delicados que analiza el informe es el laboral. Destaca que el registro de asalariados privados en el SIPA descendió de 6,38 millones en diciembre de 2023 a 6,10 millones en mayo de 2026, lo que implica la destrucción neta de 274.600 empleos registrados (una contracción del 4,3% en 30 meses).

La sangría ocupacional mostró además un marcado sesgo territorial, afectando a 19 de las 24 provincias.

Según los datos que analiza la Fundación Encuentro, solo cinco provincias lograron anotar saldos positivos en el empleo privado formal: Tucumán encabezó la nómina con una suba del 8,3%, seguida por Neuquén con un 6,8%, y con incrementos menores La Rioja (1,2%), San Juan (0,7%) y Río Negro (0,5%).

El informe concluye identificando un reducido grupo de sectores que lograron crecer en el período 2023-2026: el agropecuario, la minería y extracción de hidrocarburos, las finanzas y el rubro de impuestos netos de subsidios.

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