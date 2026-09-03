Osvaldo Jaldo destacó que Tucumán lidera el crecimiento del empleo privado en el país

El trabajo privado comparó la situación de distintos segmentos tomando como base la previa del arranque de la actual gestión presidencial. Uno de los puntos más delicados que analiza el informe es el laboral. Destaca que el registro de asalariados privados en el SIPA descendió de 6,38 millones en diciembre de 2023 a 6,10 millones en mayo de 2026, lo que implica la destrucción neta de 274.600 empleos registrados (una contracción del 4,3% en 30 meses).