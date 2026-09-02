Reforma electoral: un concejal de Libres del Sur cruzó a Catalán y cuestionó la iniciativa

"Si Catalán y los libertarios pensaran en los argentinos hablarían de mejores salarios, de las jubilaciones, de reactivar el consumo, de trabajo, de propuestas frente al endeudamiento de las familias y los jóvenes. Hasta los industriales les dijeron hoy, en el día de la industria, la verdad de esta Argentina: no conocen el país, no tienen idea de lo pasa en las provincias, no les importan los problemas de cada tucumano que sufre la motosierra en la discapacidad, en la salud y las universidades públicas. No saben lo que es el federalismo. Solo quieren mantenerse en el poder para seguir con la fiesta de pocos. Y cómo saben que la gente les está quitando apoyo, saben que las encuestas marcan que más del 63% de los ciudadanos no quieren otro mandato de Milei, quieren cambiar las reglas del juego electoral para ver si pueden perpetuarse. Pero con cualquier sistema, como ya se demostró con la boleta única en Alberdi, les vamos a ganar con Osvaldo Jaldo en el 2027 en todo el territorio de la provincia, porque la libertad trucha del ajuste y la motosierra no van más”.