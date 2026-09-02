Reforma electoral: un concejal de Libres del Sur cruzó a Catalán y cuestionó la iniciativa

Resumen para apurados
- En Tucumán, el concejal Gastón Gómez criticó recientemente a Lisandro Catalán por la reforma electoral de Milei, al juzgar que busca favorecer su propia reelección.
- Los dichos ocurrieron durante la inauguración de un centro vecinal junto a la gestión de Osvaldo Jaldo, en rechazo al proyecto oficial que impulsa la eliminación de las PASO.
- El cruce refleja la creciente disputa política en el interior frente a las reformas del oficialismo y anticipa un endurecimiento electoral provincial con vistas a 2027.
El concejal Gastón Gómez, referente de Libres del Sur, cuestionó las declaraciones de Lisandro Catalán sobre la reforma rlectoral y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por su iniciativa para eliminar las PASO.
Lo hizo durante una recorrida por el barrio Ampliación Elena White, donde acompañó a referentes territoriales en la inauguración de un nuevo Centro Comunitario. Durante la actividad, Gómez destacó el rol del espacio comunitario y la importancia de la organización vecinal.
“Este espacio es un punto de referencia, de encuentro para los vecinos especialmente, y de contención para nuestros niños, y, sobre todo, genera encuentro y organización comunitaria. Desde Libres del Sur, siempre decimos lo mismo: cuando la comunidad se organiza y participa, el Estado tiene la obligación de acompañar. Es lo que hacemos junto al gobernador Osvaldo Jaldo, estar en el territorio todos los días, fortalecer estas redes solidarias, acercando las políticas públicas a la gente”, sostuvo en tal sentido Gastón Gómez.
La crítica de Gómez a Catalán
En ese contexto, el dirigente de Libres del Sur se refirió a los dichos de Lisandro Catalán sobre la Reforma Electoral y lanzó duras críticas contra los referentes de La Libertad Avanza.
“Los libertarios opinadores seriales en redes sociales, tienen que dejar de mentirle a la sociedad. Sobre todo, cuando tienen responsabilidades institucionales como pueden ser diputados, o funcionarios del gobierno nacional como Catalán y no hicieron nada por la Provincia. Ni siquiera viven en Tucumán y son los grandes responsables del abandono a la gente, a las provincias, a la economía de la mayoría de los argentinos y tucumanos que cada día llegan menos a fin de mes".
Gómez también cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno nacional para eliminar las PASO y sostuvo que la iniciativa responde a intereses electorales.
"Hay que decir que la reforma electoral que impulsa Milei para eliminar las PASO, donde hablaron hasta de acoples nacionales, no es para beneficiar a la gente, ni es para mejorar las instituciones, ni es para hacer nada transparente. Es un traje a medida para garantizar su reelección. Eso es lo que decimos desde Tucumán. Y les guste o no en Tucumán dialogamos, buscamos consensos y hay avances concretos como la ficha limpia."
“No conocen el país”, la dura acusación contra el Gobierno nacional
El concejal también cuestionó las prioridades del oficialismo nacional y reclamó medidas vinculadas con los salarios, las jubilaciones, el consumo y el empleo.
"Si Catalán y los libertarios pensaran en los argentinos hablarían de mejores salarios, de las jubilaciones, de reactivar el consumo, de trabajo, de propuestas frente al endeudamiento de las familias y los jóvenes. Hasta los industriales les dijeron hoy, en el día de la industria, la verdad de esta Argentina: no conocen el país, no tienen idea de lo pasa en las provincias, no les importan los problemas de cada tucumano que sufre la motosierra en la discapacidad, en la salud y las universidades públicas. No saben lo que es el federalismo. Solo quieren mantenerse en el poder para seguir con la fiesta de pocos. Y cómo saben que la gente les está quitando apoyo, saben que las encuestas marcan que más del 63% de los ciudadanos no quieren otro mandato de Milei, quieren cambiar las reglas del juego electoral para ver si pueden perpetuarse. Pero con cualquier sistema, como ya se demostró con la boleta única en Alberdi, les vamos a ganar con Osvaldo Jaldo en el 2027 en todo el territorio de la provincia, porque la libertad trucha del ajuste y la motosierra no van más”.
Finalmente, Gómez reivindicó el trabajo territorial de Libres del Sur y volvió a respaldar la presencia del Estado en los barrios.
"Nosotros desde Libres del Sur elegimos seguir trabajando en el territorio, junto a la gente, defendiendo un Estado presente y una política que ponga a los tucumanos primero. Porque mientras ellos diseñan trajes electorales, nosotros seguimos junto al gobernador construyendo comunidad y soluciones concretas para los vecinos en tiempos difíciles”, concluyó Gómez.