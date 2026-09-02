Raúl Ferrazano: "Catalán no tiene autoridad moral para dar lecciones a los tucumanos"

Luego de que el candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán, criticara al gobernador, Osvaldo Jaldo, por su defensa de las PASO y reclamara una reforma electoral profunda en la provincia, la respuesta del oficialismo no se hizo esperar. El fiscal adjunto de Tucumán, Raúl Ferrazzano, lanzó una dura embestida contra el referente de Milei, poniendo el foco en su legitimidad para opinar sobre la realidad local.