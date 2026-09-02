Política

Raúl Ferrazano: "Catalán no tiene autoridad moral para dar lecciones a los tucumanos"

El fiscal adjunto salió al cruce del candidato libertario, quien había pedido eliminar las PASO y criticado el sistema electoral tucumano.

El fiscal adjunto de Tucumán, Raúl Ferrazzano, lanzó una dura embestida contra el referente de Milei.
El fiscal adjunto de Tucumán, Raúl Ferrazzano, lanzó una dura embestida contra el referente de Milei.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal adjunto de Tucumán, Raúl Ferrazzano, cruzó a Lisandro Catalán (LLA) por cuestionar al gobernador Jaldo y pedir una reforma electoral sin tener legitimidad moral.
  • El cruce surgió tras el reclamo libertario de eliminar las PASO y usar Boleta Única. Ferrazzano recordó que Catalán enfrenta cuestionamientos judiciales por su residencia.
  • La confrontación anticipa una creciente polarización política en Tucumán entre el oficialismo provincial y los referentes de La Libertad Avanza hacia el 2027.
Resumen generado con IA

Luego de que el candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán, criticara al gobernador, Osvaldo Jaldo, por su defensa de las PASO y reclamara una reforma electoral profunda en la provincia, la respuesta del oficialismo no se hizo esperar. El fiscal adjunto de Tucumán, Raúl Ferrazzano, lanzó una dura embestida contra el referente de Milei, poniendo el foco en su legitimidad para opinar sobre la realidad local.

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El planteo libertario sobre la Boleta Única

El conflicto se originó cuando Catalán, alineado con la estrategia de la Casa Rosada, defendió la eliminación de las primarias nacionales y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Según el dirigente de LLA, estas medidas responden a una “lógica de transparencia y austeridad fiscal” que Tucumán debería imitar para terminar con el sistema de boletas múltiples.

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"No tiene autoridad moral"

La réplica del oficialismo llegó a través de Raúl Ferrazzano, quien cuestionó la idoneidad de Catalán para dar consejos al Ejecutivo provincial. “Lisandro Catalán adolece de una condición fundamental. No tiene autoridad moral para pretender darle lecciones al gobernador y a los tucumanos”, resaltó el fiscal adjunto.

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Ferrazzano calificó como una "paradoja" que quien critica las normas electorales locales deba enfrentar procesos judiciales por su propia situación registral. “Resulta paradójico que quien cuestiona las reglas electorales de nuestra provincia tenga cuestionamientos sobre su propia residencia en Tucumán, al punto de tener que dar explicaciones ante la Justicia Federal”, señaló el funcionario al recordar que las dudas sobre el domicilio de Catalán surgieron, incluso, “desde su propio espacio político”.

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El "conocimiento" de la provincia

Ferrazzano contrastó la figura de Catalán con la del actual mandatario provincial, al asegurar que “Osvaldo Jaldo vive Tucumán, gobierna Tucumán y todos los días se hace cargo de los problemas concretos de los tucumanos”.

El fiscal adjunto instó al candidato de LLA a resolver sus frentes judiciales antes de intervenir en la agenda pública provincial. “Antes de hablar desde Buenos Aires e intentar explicarnos cómo debemos organizar nuestra provincia, Catalán debería empezar por aclarar en la justicia algo mucho más sencillo: dónde reside”, fustigó.

“Para hablar de Tucumán hay que conocer Tucumán. Y para pretender conducirlo, mucho más”, agregó.

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