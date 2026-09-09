Silvia Fajre: “Una ciudad sin patrimonio es una ciudad sin alma”

-Esto es muy personal, pero yo voy a decir algo que no es ningún secreto: Tucumán tiene una identidad muy fuerte, gastronómica, en la forma de usar la ciudad y en sus construcciones. A mí me da la impresión de que, a veces, la gente siente que eso no es patrimonio. Y si el sándwich de milanesa es un patrimonio, las empanadas también lo son. Pero yo diría que la ciudad amerita una mirada amorosa, que recupere ese centro de la ciudad que está perdiendo vitalidad y que, si no se cuida, va a turistizarse o va a hundirse. Entonces, me parece que volver a poner actividades dinámicas y jerarquizadas que permitan a todos los ciudadanos de Tucumán reencontrarse en el corazón de la ciudad es una tarea pendiente y que debería hacerse con prontitud. Esto no es un fenómeno solamente de los tucumanos. La pandemia cambió las formas de trabajar de la gente y las formas de habitar una ciudad, y eso hizo que el centro empezara a perder un montón de actividades complementarias a esa población que iba todos los días a trabajar y estaba todo el día en la calle. Hoy tenemos que repensar eso, porque hay muchas generaciones que apostaron a ese centro de la ciudad, y no podemos darnos el lujo de tirarlo. Hay que reinventarlo, recrearlo, hacerlo amable, atraer a la gente y lograr que sea el lugar de encuentro para toda la población. Que nos permita reconocernos en un punto como parte de un sistema.