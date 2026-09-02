Francia volvió a clases sin celulares: así es la adaptación

Pero en el liceo de París, la nueva norma no acaba de asimilarse. “No queremos que esto sea un motivo de tensiones”, agrega Bouvry, quien reconoce no obstante que “desengancharse puede ser “difícil”. Delante de ella, los alumnos la escuchan. Y sobre todo, la miran. Los celulares están guardados en las mochilas o sobresalen del bolsillo trasero de los vaqueros. Los alumnos de liceo, en su mayoría de entre 15 y 18 años, ya no podrán sacarlos en los pasillos, en el patio ni en el comedor. Tendrán que ir a un patio secundario para consultarlo.