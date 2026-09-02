SociedadEducación

Francia volvió a clases sin celulares: así es la adaptación

Voces a favor y en contra de la medida.

UN HITO. El Parlamento francés aprobó en julio la prohibición.
UN HITO. El Parlamento francés aprobó en julio la prohibición.
Hace 5 Hs

Reunidos en el patio, los alumnos del instituto Maurice Ravel de París, Francia, escuchan este martes a su directora recordar la novedad del inicio del nuevo curso: la prohibición de los celulares, incluso en los pasillos y en el comedor. “El objetivo es que dejen de estar centrados en sus celulares (...) que a veces son casi una prolongación de sus manos”, explica Julie Bouvry, que empezará a recordar el reglamento minutos después de anunciar la nueva norma.

El Parlamento francés aprobó en julio la prohibición de los celulares en los liceos, así como la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años, pero esta última norma la tumbó el Consejo Constitucional francés. El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la regulación del tiempo de los menores ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en mayo de 2027, y ya anunció que estudian una nueva ley sobre las redes sociales.

Cano impulsa el uso de nuevas tecnologías en Tucumán para bloquear celulares en las cárceles y combatir el crimen organizado

Cano impulsa el uso de nuevas tecnologías en Tucumán para bloquear celulares en las cárceles y combatir el crimen organizado

Ante alumnos de liceo en Mende, en el sureste de Francia, Macron recordó este martes que los celulares los alejan del objetivo de “aprender contenidos” y “desarrollar el espíritu crítico”. “Yo, cuando hago reuniones, por ejemplo ahora en el Elíseo [sede de la presidencia], pido a la gente que deje su celular antes”, explicó el mandatario. “Si no, incluso en el Elíseo, uno hace reuniones con personas y están todas con el celular”, agregó.

Pero en el liceo de París, la nueva norma no acaba de asimilarse. “No queremos que esto sea un motivo de tensiones”, agrega Bouvry, quien reconoce no obstante que “desengancharse puede ser “difícil”. Delante de ella, los alumnos la escuchan. Y sobre todo, la miran. Los celulares están guardados en las mochilas o sobresalen del bolsillo trasero de los vaqueros. Los alumnos de liceo, en su mayoría de entre 15 y 18 años, ya no podrán sacarlos en los pasillos, en el patio ni en el comedor. Tendrán que ir a un patio secundario para consultarlo.

"El casino los acompaña a todos lados": la advertencia de una especialista sobre el peligro invisible en los celulares de los jóvenes

El casino los acompaña a todos lados: la advertencia de una especialista sobre el peligro invisible en los celulares de los jóvenes

“Estoy en contra al 100%”, suelta Idrissa, sentado en un banco mientras espera para recoger sus libros de texto. Mecánicamente, lo saca del bolsillo y mira sus mensajes. “¡No ha sido aposta!”, asegura cuando la directora le llama la atención. Otros alumnos bajan al patio y se dirigen hacia la salida. “¡Eh, señor! ¡Señoritas! ¿Qué llevan en la mano?”, les grita la jefa de centro. El centro cuenta con una quincena de vigilantes. “Hace falta que todo el mundo se implique”, considera Océanne Thouret, una de las cuatro responsables de convivencia. Según Thouret, “algunos padres reclamaban” esta prohibición, ya que “intentan prohibir el celular en casa y no entendían que estuviera permitido” en la escuela.

En contra

Pauline, de 16 años, está completamente en contra: “Nos infantiliza muchísimo”, protesta. “No sirve de nada, en el primer ciclo de secundaria [donde la prohibición en los espacios comunes ya era la norma] nos íbamos al baño y lo mirábamos a escondidas”, abunda Magda.

La IA aumenta la demanda de chips y semiconductores: ¿celulares y computadoras más caras?

La IA aumenta la demanda de chips y semiconductores: ¿celulares y computadoras más caras?

Del lado del profesorado, Romain Labrousse confiesa “un cierto alivio”. Para evitar que los alumnos saquen el celular para consultar los horarios, va a “anticipar los cambios”. “Espero el retorno triunfal de la agenda en papel”, comenta. (AFP)

Temas FranciaEmmanuel Macron
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Buscás trabajo? Esta es la IA que analiza tu CV, detecta qué le falta y lo adapta a cada oferta
1

¿Buscás trabajo? Esta es la IA que analiza tu CV, detecta qué le falta y lo adapta a cada oferta

Comienza el Festival de Cine de Venecia
2

Comienza el Festival de Cine de Venecia

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos
3

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

Néstor Assaf: “La danza necesita más políticas e inversión”
4

Néstor Assaf: “La danza necesita más políticas e inversión”

La cifra de víctimas en Nepal se dispara en medio de la catástrofe
5

La cifra de víctimas en Nepal se dispara en medio de la catástrofe

Ranking notas premium
Tres candidaturas anunciadas, los afiches camperistas y un desaire de LLA
1

Tres candidaturas anunciadas, los afiches camperistas y un desaire de LLA

Tras el crimen del cadete, piden revisar otra muerte ocurrida en la misma zona
2

Tras el crimen del cadete, piden revisar otra muerte ocurrida en la misma zona

Sacarles agua a las piedras: por qué el plantel corto es el verdadero rival de Atlético Tucumán
3

"Sacarles agua a las piedras": por qué el plantel corto es el verdadero rival de Atlético Tucumán

Cómo se calcula el “interés” UVA y qué riesgos representa para los nuevos créditos hipotecarios
4

Cómo se calcula el “interés” UVA y qué riesgos representa para los nuevos créditos hipotecarios

Osvaldo Jaldo desafió a Juan Manzur y Juri Debo metió fichas sobre una posible definición para antes de diciembre
5

Osvaldo Jaldo desafió a Juan Manzur y Juri Debo metió fichas sobre una posible definición para antes de diciembre

Más Noticias
Una campaña electoral a cara de perros

Una campaña electoral a cara de perros

Después de Messi, la gran incógnita de la Selección es Scaloni: ¿se termina un ciclo o comienza otro?

Después de Messi, la gran incógnita de la Selección es Scaloni: ¿se termina un ciclo o comienza otro?

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT

Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”

Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”

Crimen a la salida de un boliche en Tucumán: piden una condena de entre 10 y 15 años

Crimen a la salida de un boliche en Tucumán: piden una condena de entre 10 y 15 años

Llevó a un monte a su pareja, la mató de un escopetazo y luego se quitó la vida

Llevó a un monte a su pareja, la mató de un escopetazo y luego se quitó la vida

El debate por la secretaría general de la ONU, espejo de los cambios globales

El debate por la secretaría general de la ONU, espejo de los cambios globales

Comentarios