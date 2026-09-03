Un cambio histórico en el Sagrado Corazón: el colegio comienza a ser mixto

Resumen para apurados
- El Colegio Sagrado Corazón de Tucumán anunció que admitirá niñas en su Nivel Inicial el próximo ciclo lectivo para adaptarse a los tiempos actuales e integrar a las familias.
- Fundada en 1900, la histórica institución mantendrá su identidad lourdista e iniciará esta transición de forma paulatina desde los primeros años de escolaridad.
- La medida representa un hito histórico para la educación tradicional tucumana y anticipa la transformación progresiva de la comunidad educativa en todos sus niveles.
El Colegio Sagrado Corazón, una institución de profunda tradición en la educación tucumana, se encamina hacia una transformación histórica. A través de un comunicado oficial, las autoridades de la institución anunciaron el inicio de una nueva etapa: la apertura del establecimiento a niñas, comenzando por el Nivel Inicial.
Este movimiento representa un hito en la vida institucional del colegio, adaptándose a los tiempos actuales de integración, pero manteniendo intacto el espíritu que lo vio nacer. "Con mucha alegría, nuestro colegio abre sus puertas también a niñas en Nivel Inicial, dando un nuevo paso en el crecimiento de nuestra comunidad educativa", expresaron desde la institución, lo que reflejó el entusiasmo que genera este cambio entre docentes, directivos y egresados.
Identidad Lourdista y valores compartidos
Pese a la novedad que supone la incorporación de mujeres a sus aulas, desde el Sagrado Corazón subrayaron que el norte pedagógico y espiritual se mantendrá inalterable. La dirección del establecimiento destacó que este cambio no es una ruptura, sino una evolución natural de su misión educativa.
“Un camino que comenzamos fieles a nuestra identidad Lourdista y a los valores que nos acompañan desde siempre: el respeto, la empatía, el compañerismo y la fraternidad”, indicaron. De esta manera, el colegio busca garantizar que la esencia que ha formado a generaciones de tucumanos siga siendo el pilar fundamental para las nuevas alumnas que se sumen a partir del próximo ciclo lectivo.
Una nueva etapa para las familias
La transición hacia un modelo de educación mixta fue recibida con grandes expectativas por parte de los padres que ya integran la comunidad y por aquellos que buscan una vacante por primera vez. La institución hizo hincapié en el aspecto emocional de este crecimiento, señalando que la propuesta busca abrazar a todo el núcleo familiar.
“Nos emociona seguir creciendo y compartir esta nueva etapa con las familias que ya forman parte de Sagrado Corazón y con aquellas que están por llegar”, manifestaron las autoridades. El objetivo es fortalecer los vínculos comunitarios en un entorno que promueva la fraternidad desde los primeros años de escolaridad.
Para aquellas familias interesadas en conocer más detalles sobre la propuesta pedagógica de este renovado Nivel Inicial o sobre el proceso de inscripción, el colegio habilitó una vía de contacto directo a través del teléfono 381 327-0186.