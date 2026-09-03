Un cambio histórico en el Sagrado Corazón: el colegio comienza a ser mixto

Este movimiento representa un hito en la vida institucional del colegio, adaptándose a los tiempos actuales de integración, pero manteniendo intacto el espíritu que lo vio nacer. "Con mucha alegría, nuestro colegio abre sus puertas también a niñas en Nivel Inicial, dando un nuevo paso en el crecimiento de nuestra comunidad educativa", expresaron desde la institución, lo que reflejó el entusiasmo que genera este cambio entre docentes, directivos y egresados.