Cómo proteger el patrimonio cultural de Tucumán y evitar que se pierda

“Se piensa que el patrimonio son solo las cosas viejas. Y en realidad no son las cosas viejas, son las cosas valiosas que una comunidad decide proteger y trasladar de alguna manera a la generación que sigue”, explicó Fajre en diálogo con LA GACETA, quien este martes brindará la charla “Conocer, proteger y gestionar nuestro patrimonio”, en la sede del Colegio de Arquitectos de Tucumán.