Lanzaron una diplomatura para aplicar IA en los negocios

La inteligencia artificial ya no es una promesa lejana ni una herramienta exclusiva de programadores. Puede utilizarse para investigar, analizar información, generar contenidos, automatizar tareas, mejorar procesos y tomar decisiones. Pero para aprovechar ese potencial es necesario saber dónde puede generar valor, cómo implementarla y de qué manera acompañar los cambios que produce dentro de una organización. Con ese enfoque, el Laboratorio de Analítica, Ciencia de Datos e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas (UNT) ofrece la Diplomatura en IA para la Gestión y los Negocios. Se trata de una propuesta de formación de cinco meses destinada a personas que lideran, gestionan o impulsan proyectos en empresas, organizaciones y emprendimientos.