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Lanzaron una diplomatura para aplicar IA en los negocios

La dicta la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT.

INNOVADOR. No se requieren conocimientos previos para el curso.
INNOVADOR. No se requieren conocimientos previos para el curso.
Hace 5 Hs

La inteligencia artificial ya no es una promesa lejana ni una herramienta exclusiva de programadores. Puede utilizarse para investigar, analizar información, generar contenidos, automatizar tareas, mejorar procesos y tomar decisiones. Pero para aprovechar ese potencial es necesario saber dónde puede generar valor, cómo implementarla y de qué manera acompañar los cambios que produce dentro de una organización. Con ese enfoque, el Laboratorio de Analítica, Ciencia de Datos e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas (UNT) ofrece la Diplomatura en IA para la Gestión y los Negocios. Se trata de una propuesta de formación de cinco meses destinada a personas que lideran, gestionan o impulsan proyectos en empresas, organizaciones y emprendimientos.

La diplomatura propone abordar la inteligencia artificial como una herramienta de modernización y como una palanca para mejorar la productividad. El objetivo es que los participantes puedan pasar de la curiosidad por esta herramienta a su aplicación concreta.

Adepa, Google y Fathm impulsan un programa de IA

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Uno de los rasgos centrales de la propuesta es su carácter práctico. No se requieren conocimientos técnicos previos, aunque sí interés por la innovación y disposición para incorporar herramientas digitales y metodologías de gestión estratégica. A través de casos reales y ejercicios aplicados, los participantes pueden trabajar sobre situaciones vinculadas con su propio ámbito profesional.

El programa está organizado en tres módulos. El primero, “Estrategia, fundamentos y pensamiento con IA”, introduce los conceptos esenciales de la inteligencia artificial, su evolución y su impacto económico, además de ofrecer un kit de herramientas para comenzar a utilizarla.

El segundo módulo, “Automatización y flujos inteligentes”, apunta a pasar de la productividad individual a la transformación de procesos. Allí se aprende a identificar tareas susceptibles de automatización, a diseñar procesos asistidos por inteligencia artificial y a construir flujos de trabajo mediante plataformas como N8N. La propuesta contempla además la integración entre asistentes de IA, aplicaciones empresariales y herramientas de gestión. La idea es que la incorporación de tecnología no se limite a “usar IA”, sino que permita construir soluciones capaces de generar mejoras concretas y medibles en términos económicos y operativos.

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El tercer módulo, “Liderazgo, gestión del cambio y transformación organizacional”, pone el foco en las personas. Incorporar inteligencia artificial implica modificar procesos, roles y formas de trabajo, por lo que también requiere capacidad para liderar equipos y gestionar el cambio.

Caso real

La formación se completa con un Trabajo Final Integrador, cuyo objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos a un caso real de una empresa o a un proyecto propio.

Al finalizar se otorgará un Certificado de Aprobación con una acreditación de 160 horas reloj. La diplomatura tiene modalidad virtual y comenzó este mes. Las clases se dictan los lunes y jueves, de 18.30 a 21.30. Está pensada para personas que trabajan en organizaciones, empresas o emprendimientos y quieren utilizar la inteligencia artificial para mejorar procesos, productividad y gestión, así como para quienes aspiran a liderar proyectos de transformación digital.

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Para obtener información sobre la propuesta, requisitos e inscripciones se puede escribir a lacdi@face.unt.edu.ar.

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