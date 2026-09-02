ARCA puede embargar el dinero de las billeteras virtuales: cuándo y cómo lo hace

Límites a la inembargabilidad y la liberación de cuentas

La legislación contempla salvaguardas especiales cuando las cuentas digitales reciben ingresos vinculados a la subsistencia del usuario. Los sueldos de los trabajadores mantienen los márgenes de inembargabilidad determinados por el Decreto 484/1987. Esta protección legal resguarda una suma equivalente al salario mínimo vital y móvil de la persona afectada. No obstante, si se mezclan remuneraciones mensuales con depósitos de procedencia diversa, el contribuyente debe demostrar judicialmente el origen de tales recursos.