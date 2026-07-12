La IA explicada por las neurociencias

El aprendizaje por refuerzo es el que usamos en todo momento para aprender, nos premian cuando hacemos cosas buenas y nos castigan cuando hacemos cosas malas. ¿Pero podríamos decir que esta es una forma de inteligencia? Como pasa con la capacidad para encontrar patrones si bien no se considera una inteligencia pura como puede ser la inteligencia matemática, verbal, espacial, cinestésica, interpersonal o intrapersonal, está presente en todas ellas, forma parte de su la materia prima de todas ellas. Como ejemplo, si se quiere hacer una torta se necesitan harina, huevos, manteca, azúcar, levadura, y por más que sea adecuada la calidad de la harina y la cantidad de huevos si no se tienen los otros componentes nunca se logrará su elaboración. Esto es el dilema al presente, por más que se avance en las tecnologías actuales para alcanzar la IH son precisos otros componentes que no surgen necesariamente de los que hoy tenemos.