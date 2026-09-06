Adepa, Google y Fathm impulsan un programa de IA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en alianza con Google News Initiative y con la facilitación de Fathm Ltd., anuncia el lanzamiento del Programa AI Build Sprint, de creación de prototipos de herramientas con inteligencia artificial (IA). La iniciativa se pondrá en marcha de forma presencial los días 8 y 9 de septiembre en la sede del diario La Gaceta. El propósito del programa es promover el uso práctico y estratégico de la IA en redacciones periodísticas de la región. Se combinarán instancias presenciales y virtuales, con la conducción de los coaches de Fathm Claudia Báez, de Colombia, y Sebastián Auyanet, de Uruguay, junto a instructores invitados que ofrecerán capacitaciones específicas sobre Google Gemini y NotebookLM. Esta iniciativa forma parte del compromiso de ADEPA de impulsar la innovación y sostenibilidad de los medios argentinos. Al respecto, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Capacitación Multiplataforma de Adepa, comentó: “Buscamos que las salas de redacción adopten las nuevas tecnologías de forma directa y estratégica, con el respaldo de expertos, para integrar estas soluciones en su día a día. Gracias al trabajo conjunto con Google News Initiative, logramos acercar a los medios locales, en este caso del noroeste argentino, una capacitación de estándares globales que fortalece el desarrollo del periodismo regional.” Por su parte, María José Iriarte, Strategic Partner Manager de Google News Initiative en Argentina, señaló: “Desde Google News Initiative nos entusiasma acompañar a las redacciones del interior del país miembros de Adepa en este proceso de experimentación y adopción tecnológica. Nuestro compromiso es que la inteligencia artificial se convierta en una aliada práctica para optimizar flujos de trabajo, explorar nuevas narrativas y consolidar la sostenibilidad del periodismo local”.