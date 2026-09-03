¿La IA puede pensar? El debate sobre conciencia, inteligencia y futuro que abrió Expocon 2026
Especialistas de distintas disciplinas analizaron la nueva encíclica Magnifica Humanitas y plantearon los desafíos que presenta la IA. Advirtieron sobre la pérdida de discernimiento, los cambios en el trabajo y el riesgo de confundir una máquina que simula capacidades humanas con una persona.
Resumen para apurados
- Especialistas debatieron en Tucumán sobre conciencia y futuro de la IA durante la apertura de Expocon 2026, convocados para analizar la encíclica Magnifica Humanitas.
- El panel analizó el nuevo documento papal, alertando sobre los riesgos de perder discernimiento y de confundir máquinas que simulan capacidades con personas reales.
- El debate resalta la urgencia de reflexionar sobre la IA ante transformaciones inminentes en el empleo y la creciente necesidad de preservar el criterio ético humano.
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