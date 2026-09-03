SociedadActualidad

¿La IA puede pensar? El debate sobre conciencia, inteligencia y futuro que abrió Expocon 2026

Especialistas de distintas disciplinas analizaron la nueva encíclica Magnifica Humanitas y plantearon los desafíos que presenta la IA. Advirtieron sobre la pérdida de discernimiento, los cambios en el trabajo y el riesgo de confundir una máquina que simula capacidades humanas con una persona.

APERTURA. El panel que dio inicio a la edición 2026 de Expocon. LA GACETA
APERTURA. El panel que dio inicio a la edición 2026 de Expocon. LA GACETA
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas debatieron en Tucumán sobre conciencia y futuro de la IA durante la apertura de Expocon 2026, convocados para analizar la encíclica Magnifica Humanitas.
  • El panel analizó el nuevo documento papal, alertando sobre los riesgos de perder discernimiento y de confundir máquinas que simulan capacidades con personas reales.
  • El debate resalta la urgencia de reflexionar sobre la IA ante transformaciones inminentes en el empleo y la creciente necesidad de preservar el criterio ético humano.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
1

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo
2

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte
3

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”
4

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

El país está descapitalizando las rutas: la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial
5

"El país está descapitalizando las rutas": la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Una campaña electoral a cara de perro
3

Una campaña electoral a cara de perro

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
4

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Cartas de lectores: colas sin fin en el Centro de Salud
5

Cartas de lectores: colas sin fin en el Centro de Salud

Más Noticias
Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

¿Qué pasará con el asentamiento junto al nuevo Mercado? “No se trata de desalojar, sino de reubicar”

¿Qué pasará con el asentamiento junto al nuevo Mercado? “No se trata de desalojar, sino de reubicar”

Un cambio histórico en el Sagrado Corazón: el colegio comienza a ser mixto

Un cambio histórico en el Sagrado Corazón: el colegio comienza a ser mixto

Estas son las escuelas ganadores de la Feria de Ciencias 2026

Estas son las escuelas ganadores de la Feria de Ciencias 2026

Masacre familiar en México: detuvieron a un argentino por el crimen de un músico, su esposa embarazada y su hija de tres años

Masacre familiar en México: detuvieron a un argentino por el crimen de un músico, su esposa embarazada y su hija de tres años

Horóscopo chino de septiembre: los cuatro signos que recibirán una señal para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino de septiembre: los cuatro signos que recibirán una señal para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, vientos fuertes y Zonda afectan a 11 provincias

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, vientos fuertes y Zonda afectan a 11 provincias

Comentarios