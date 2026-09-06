Parar los motores, negociar la IA: ¿Hasta dónde llega el poder de un convenio colectivo?

El problema empieza cuando una empresa anuncia que una máquina hará parte de nuestro trabajo y nadie nos explica qué pasará con nosotros. ¿Quién decide qué tareas desaparecen, quién aprende otras y quién absorbe el costo del cambio? Esa discusión tuvo una escena concreta en Corea del Sur: el viernes 21 de agosto de 2026, a las 6.45, el turno matutino de Hyundai en Ulsan no se presentó a trabajar; también pararon Asan y Jeonju, con 16 horas de líneas detenidas. Fue la primera huelga de jornada completa en una década. Entre salarios, bonos y reclamos para extender la permanencia en la empresa, apareció una exigencia que anticipa discusiones mucho más cercanas: protección del empleo frente a la inteligencia artificial y la automatización.
La preocupación tenía un calendario. El 5 de enero, Hyundai y Boston Dynamics presentaron en Las Vegas la versión comercial de Atlas y anunciaron su incorporación a la planta de Georgia, Estados Unidos, desde 2028. La compañía describe robots capaces de asumir esfuerzos físicos y tareas peligrosas, con un despliegue gradual. En mayo comunicó, ante inversores reunidos en Boston, su plan de incorporar más de 25.000 unidades a las operaciones fabriles de Hyundai y Kia. Era un proyecto futuro, no una flota ya instalada. La promesa de un trabajo más seguro merece atención; también la pregunta por el destino de quienes realizan esas tareas. Mejorar una operación y garantizar la continuidad laboral son compromisos diferentes. Para evaluar ambos hace falta conocer qué cambiará, en qué plazos y con qué alternativas para las personas afectadas.
El sindicato había exigido un acuerdo entre trabajadores y empresa antes del ingreso de los robots. Esa posición permite comprender qué puede buscar un convenio colectivo: convertir preocupaciones concretas en obligaciones escritas sobre capacitación, reubicación, salarios y condiciones de trabajo. Informar una decisión, consultar sus efectos y exigir consentimiento previo tienen alcances distintos. La calidad de la protección depende de los verbos que finalmente se firmen, no nos olvidemos que el convenio colectivo es una fuente de derechos también. Mientras tanto, la huelga elevó la presión: las medidas acumuladas afectaron una producción estimada de 55.200 vehículos, equivalente a más de 2,3 billones de wones en ventas potenciales. Esa estimación no constituye una pérdida contable definitiva. La interrupción productiva explica el incentivo para negociar; el convenio debe establecer después qué puede exigirse y cómo.
La historia tuvo un desenlace que obliga a moderar cualquier relato de victoria sobre las máquinas. El 25 de agosto, hora coreana, las partes alcanzaron un preacuerdo y el lunes 31 los trabajadores lo aprobaron con el 61,55 % de los votos emitidos. se informó un compromiso de continuar las conversaciones sobre empleo ante nuevos negocios; según la empresa, ambas partes reconocieron la importancia de la IA y la robótica. Esa información no acredita un veto general a los robots ni una garantía absoluta contra los despidos. Sin el texto íntegro, atribuirle esas conquistas sería adelantarse a la evidencia. El resultado permite una pregunta más precisa: ¿cuánto poder efectivo se obtuvo para decidir sobre la transformación del trabajo? Una mesa de diálogo puede abrir una protección; su existencia, por sí sola, no determina hasta dónde llegará.
La fuerza de un convenio también depende de las leyes. Hay antecedentes y herramientas complementarias. El convenio acerca la regulación a cada actividad y permite precisar obligaciones; las consecuencias de incumplirlas dependen de su contenido y de la legislación aplicable. Su fuerza debe medirse por la protección conseguida, los trabajadores alcanzados y la posibilidad de reclamar su cumplimiento.
En la Argentina las leyes 14.250 y 23.546, con sus modificaciones, ofrecen un marco para negociar colectivamente las consecuencias laborales de la transformación tecnológica. La pregunta es si nuestros convenios están preparados para anticipar cambios en tareas, salarios y responsabilidades. Una negociación útil debería discutir quién paga la formación, qué alternativas existen antes de eliminar un puesto, cómo se revisan decisiones automatizadas y cómo se distribuyen las mejoras de productividad. Son asuntos que convendría acordar antes de que el cambio llegue convertido en una decisión consumada. Este antecedente nos invita a mirar nuestra propia mesa de trabajo. Como trabajadores, profesionales o empleadores, debemos prepararnos para enfrentar estos desafíos, aunque lleguen de maneras y en momentos diferentes. La cláusula humana empieza cuando quienes soportarán las consecuencias pueden intervenir en las reglas. Estar a la altura de la IA exige que la innovación también pueda discutirse desde la experiencia de quienes trabajan.