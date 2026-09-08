Con Messi y Lautaro Martínez: estos son los 30 nominados al Balón de Oro 2026
France Football oficializó la lista de candidatos al galardón individual más prestigioso del fútbol mundial. El astro rosarino y el capitán del Inter representarán a la Argentina junto al "Dibu" Martínez, nominado al premio Lev Yashin, de cara a la gala del próximo 26 de octubre.
Resumen para apurados
- France Football nominó a 30 jugadores, entre ellos Messi y Lautaro Martínez, para el Balón de Oro 2026 que premiará al mejor del año el 26 de octubre en Londres.
- La nómina destaca tras la consagración del PSG en Champions y de España en el Mundial, sumando a figuras como Mbappé y Yamal, más Dibu Martínez nominado al Trofeo Yashin.
- La gala definirá si Messi amplía su récord histórico con un noveno galardón o si figuras emergentes como Yamal consolidan el recambio generacional en la élite mundial.
Tras la culminación de la temporada en el Viejo Continente, la revista France Football dio a conocer la nómina oficial de los 30 futbolistas preseleccionados para competir por el Balón de Oro 2026. La representación argentina tendrá como grandes protagonistas a Lionel Messi, de brillante desempeño en Inter Miami y figura determinante en la última Copa del Mundo, y a Lautaro Martínez, baluarte en la conquista del Scudetto con el Inter de Milán y pieza clave del frente de ataque de la Albiceleste. A ellos se suma Emiliano "Dibu" Martínez, quien buscará adjudicarse nuevamente el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del planeta en la ceremonia que se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres.
El dominio continental en la lista quedó claramente monopolizado por el Paris Saint-Germain, flamante campeón de la Champions League, que impuso una cifra récord de diez futbolistas entre los seleccionados. La estructura del conjunto parisino aportó a Marquinhos, Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Willian Pacho, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé —ganador de la distinción en la edición 2025— y la reciente incorporación española Ferrán Torres.
El título en la Copa del Mundo también impulsó una fuerte presencia de la selección de España en la consideración internacional. Además de Fabián Ruiz y Torres, la nómina incluye a Lamine Yamal y Pau Cubarsí (Barcelona), Rodri (ahora también en el club catalán) y Marc Cucurella (Chelsea). Asimismo, el protagonismo ibérico se extendió al rubro de los guardametas, donde Unai Simón, David Raya y Joan García darán batalla frente al "Dibu" Martínez por el galardón al mejor del año bajo los tres palos.
El cuadro de aspirantes al trofeo se completa con las principales figuras del planeta futbolístico. El Real Madrid aportó a Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham; el Bayern Múnich sumó a Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise y el colombiano Luis Díaz; Arsenal inscribió a William Saliba, Declan Rice y Gabriel Magalhaes; mientras que Erling Haaland representará al Manchester City y Bruno Fernandes dirá presente por el Manchester United. La lista cerró con figuras del fútbol árabe como Sadio Mané (Al-Nassr) y Julián Quiñones (Al-Qadsiah), configurando una de las elecciones más disputadas de los últimos tiempos.