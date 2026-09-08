Con Messi y Lautaro Martínez: estos son los 30 nominados al Balón de Oro 2026

Tras la culminación de la temporada en el Viejo Continente, la revista France Football dio a conocer la nómina oficial de los 30 futbolistas preseleccionados para competir por el Balón de Oro 2026. La representación argentina tendrá como grandes protagonistas a Lionel Messi, de brillante desempeño en Inter Miami y figura determinante en la última Copa del Mundo, y a Lautaro Martínez, baluarte en la conquista del Scudetto con el Inter de Milán y pieza clave del frente de ataque de la Albiceleste. A ellos se suma Emiliano "Dibu" Martínez, quien buscará adjudicarse nuevamente el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del planeta en la ceremonia que se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres.