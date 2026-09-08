El Gobierno denunciará penalmente a la petrolera israelí Navitas por la exploración ilegal en las Islas Malvinas

Según informó la Oficina del Presidente en un comunicado oficial, el objetivo de la presentación en Comodoro Py es establecer responsabilidades penales sobre directores, gerentes y administradores de las compañías. "La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, reza el texto oficial distribuido en la red social X.