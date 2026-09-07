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Mendoza: una histórica bodega entró en concurso preventivo por deudas millonarias y pide que no le corten la luz

Casir Dos Santos S.R.L., la firma detrás de la bodega mendocina Viña Maipú (fundada en 1862), se presentó en concurso preventivo con $384,2 millones en deuda bancaria.

Crisis vitivinícola en Mendoza. La compañía acumula $384,2 millones de deuda bancaria con cinco entidades y 21 cheques rechazados por más de $74 millones.
Crisis vitivinícola en Mendoza. La compañía acumula $384,2 millones de deuda bancaria con cinco entidades y 21 cheques rechazados por más de $74 millones.
Hace 6 Min

En Mendoza, la bodega Viña Maipú, en actividad ininterrumpida desde 1862, quedó envuelta en la crisis financiera de la firma que la explota, Casir Dos Santos S.R.L.

La compañía acumula $384,2 millones de deuda bancaria con cinco entidades y 21 cheques rechazados por más de $74 millones.

La Justicia ordenó a la distribuidora eléctrica EDEMSA mantener el suministro para evitar la paralización total de la producción.

El caso se enmarca en una crisis estructural de la vitivinicultura mendocina, con caída de exportaciones y pérdida de participación en el mercado mundial del vino.

Una bodega histórica bajo concurso preventivo

Otra bodega mendocina se suma a la lista de empresas del sector vitivinícola que atraviesan serias dificultades financieras. Se trata de Casir Dos Santos S.R.L., la sociedad que opera Viña Maipú, una de las bodegas más antiguas de la provincia, en funcionamiento desde 1862 en el departamento de Maipú.

La empresa presentó el pedido de concurso preventivo ante la Justicia el 29 de mayo de 2026, luego de un fuerte deterioro de su liquidez que le impidió afrontar compromisos financieros y comerciales. La paradoja del caso es que la crisis llegó después de años de inversión: la firma había modernizado la bodega, ampliado su capacidad productiva y desarrollado marcas propias de vino.

El pedido clave: que no le corten la luz

Uno de los puntos más sensibles del expediente fue el suministro eléctrico. La compañía advirtió a la Justicia que un eventual corte de luz provocaría "la paralización total de la actividad" y pidió expresamente que EDEMSA no interrumpiera el servicio.

El tribunal hizo lugar al planteo: ordenó a la distribuidora mantener el suministro por las deudas anteriores a la apertura del concurso y restablecerlo en caso de que ya hubiera sido cortado. Además, dispuso que las entidades financieras mantengan abiertas las cuentas de la empresa, con restricciones para compensar deudas previas al concurso sin autorización judicial.

Los números de la deuda

La radiografía financiera de Casir Dos Santos incluye:

$384,2 millones de deuda bancaria con cinco entidades financieras.

21 cheques rechazados por un total de más de $74 millones.

Fecha de cesación de pagos fijada en el 6 de octubre de 2025, cuando se rechazaron simultáneamente siete cheques por $13,67 millones.

Una crisis que atraviesa a toda la vitivinicultura mendocina

El caso de Viña Maipú no es aislado. Un informe del IERAL muestra que Mendoza exportó en el primer semestre de 2026 un 36% menos de vinos varietales fraccionados que en 2010, con un precio real 7% inferior al de aquel año.

A nivel global, el consumo de vino también retrocedió: de 244 millones de hectolitros en 2017 a unos 208 millones en 2025, una caída del 15%. Argentina, además, perdió terreno en el mercado mundial: su participación en las exportaciones globales de vino cayó de un máximo de 4,7% en 2008 a apenas 2,1% en 2025, con retrocesos también en mercados clave como Estados Unidos y Brasil.

De la recuperación histórica a la crisis actual

Detrás de la sociedad que hoy enfrenta el concurso hay una bodega con más de 160 años de historia. La etapa moderna de Viña Maipú comenzó alrededor de 2014, cuando Gustavo Casir y Alan Dos Santos adquirieron el establecimiento y encararon un proceso de modernización que combinó la estructura histórica con nueva tecnología.

A partir de 2016, con la incorporación de un socio mayoritario y una serie de inversiones —especialmente entre 2019 y 2023—, la empresa amplió su capacidad de producción, incorporó líneas de fraccionamiento, sumó personal y abrió nuevos mercados, llegando a exportar a más de 20 países.

El proyecto se apoyó también en viñedos propios: 15 hectáreas de Malbec en Lunlunta con plantas de más de 80 años, además de fincas en Gualtallary (Cabernet Sauvignon) y Agrelo, esta última a unos 950 metros sobre el nivel del mar.

Portfolio de marcas de la bodega

Gran Corte

Inspiración

Reserve

Estate

Elijo Creer

Avatar (con distintas versiones)

Un espumante

La elaboración está a cargo del enólogo Lucas Morán, con 22 vendimias de experiencia y formación especializada en suelos y viñedos por la Universidad Nacional de Cuyo.

Qué provocó el deterioro financiero

Según la propia presentación judicial, la crisis de liquidez se explica por una combinación de factores: caída de ventas, demoras en los pagos de clientes, cheques rechazados, aumento de costos (insumos, logística, energía y mano de obra) y un fuerte costo financiero, todo en el marco de la crisis que atraviesa el negocio vitivinícola desde 2022.

La empresa había intentado renegociar condiciones comerciales, reducir costos operativos, priorizar las líneas más rentables y buscar financiamiento alternativo, pero estas medidas no alcanzaron para revertir la situación.

Qué viene ahora

Viña Maipú enfrenta una etapa decisiva: deberá sostener su actividad productiva y comercial mientras transita el proceso concursal, en un contexto de mercado internacional del vino menos dinámico y de pérdida de competitividad de las bodegas argentinas frente a otros países productores.

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