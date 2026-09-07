Mendoza: una histórica bodega entró en concurso preventivo por deudas millonarias y pide que no le corten la luz

A nivel global, el consumo de vino también retrocedió: de 244 millones de hectolitros en 2017 a unos 208 millones en 2025, una caída del 15%. Argentina, además, perdió terreno en el mercado mundial: su participación en las exportaciones globales de vino cayó de un máximo de 4,7% en 2008 a apenas 2,1% en 2025, con retrocesos también en mercados clave como Estados Unidos y Brasil.