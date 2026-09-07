Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla del Clausura tras vencer a Racing

La victoria contra Racing no sólo significó otro golpe importante como visitante para Atlético Tucumán, sino que también tuvo un impacto directo en la tabla de posiciones del torneo Clausura. Después del 2-1 conseguido en Avellaneda, el equipo de Julio César Falcioni trepó hasta el cuarto puesto de la zona B, se afirmó dentro de los lugares de clasificación y quedó a tiro de los primeros puestos.