Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla del Clausura tras vencer a Racing

La victoria contra Racing no sólo significó otro golpe importante como visitante para Atlético Tucumán, sino que también tuvo un impacto directo en la tabla de posiciones del torneo Clausura. Después del 2-1 conseguido en Avellaneda, el equipo de Julio César Falcioni trepó hasta el cuarto puesto de la zona B, se afirmó dentro de los lugares de clasificación y quedó a tiro de los primeros puestos.
El “Decano” llegó a 13 puntos en ocho partidos, producto de tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota. Además, sostiene uno de sus principales argumentos de este campeonato: la solidez defensiva. Hasta el momento convirtió seis goles y recibió solamente tres, con una diferencia de +3.
Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla del Clausura
Con los tres puntos obtenidos en el Cilindro, Atlético se ubicó cuarto, apenas por detrás de los equipos que encabezan la zona. Argentinos Juniors permanece como líder con 16 unidades y un partido menos, mientras que Sarmiento y Gimnasia aparecen inmediatamente detrás, ambos con 15.
El conjunto tucumano quedó entonces a tres puntos de la cima y a dos de sus perseguidores más cercanos. Detrás suyo se formó un grupo compacto: Belgrano, Tigre y Rosario Central tienen 12 unidades, apenas una menos que el “Decano”. Más atrás aparece Independiente Rivadavia, octavo y último en zona de clasificación, con 11.
Fuera de los ocho primeros quedaron, entre otros, River, con 10 puntos, y Huracán, también con 10. Así, Atlético consiguió tomar algo de distancia respecto del límite de clasificación, aunque la pelea continúa extremadamente ajustada.
Atlético Tucumán, en zona de playoffs antes de recibir a River
El triunfo frente a Racing permitió que el equipo de Falcioni llegue al próximo compromiso instalado entre los cuatro mejores de su grupo. Y el desafío que aparece inmediatamente será de máxima exigencia: River visitará el Monumental José Fierro el próximo sábado, desde las 16.30.
Con todavía buena parte del Clausura por delante, Atlético empieza a mirar la tabla desde otra perspectiva. La pelea por asegurar la permanencia continúa formando parte de sus objetivos, pero los resultados también le permiten levantar la vista: después de ocho fechas, está cuarto, dentro de los playoffs y cada vez más cerca de los primeros puestos.