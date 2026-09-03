Atlético Tucumán volvió a ganar y empieza a recuperar terreno en Reserva

Resumen para apurados
- Este miércoles, la Reserva de Atlético Tucumán venció 2-1 a San Lorenzo en Ojo de Agua por la fecha 7 del Torneo Proyección para cortar una racha de cinco juegos sin triunfos.
- Con goles de Abeldaño y Ortega, y descuento de Bossio, el "Decano" logró imponerse tras cinco fechas adversas y acumuló su segunda victoria en el campeonato.
- Con ocho puntos en la Zona A, el equipo buscará confirmar su recuperación anímica y futbolística cuando visite a Tigre el próximo 10 de septiembre.
Atlético Tucumán se sacó una pesada mochila de encima y volvió a sonreír en el Torneo Proyección. Por la séptima fecha de la zona A del Clausura, el “Decano” venció 2-1 a San Lorenzo en el Complejo Ojo de Agua y puso fin a una racha de cinco partidos sin triunfos este miércoles.
El equipo conducido por Ramiro González encontró el premio a su búsqueda y consiguió tres puntos importantes para recuperar terreno y cambiar el ánimo después de varias fechas adversas.
Atlético formó con Patricio Albornoz; Alexis Prado, Giuliano Gurrieri Villafañe, Iván Ramiro Córdoba y Ramiro Paunero; Luciano García, Ezequiel Godoy, Leandro Olima y Martín Ortega; Lucas Videla y Gabriel Abeldaño.
El comienzo fue inmejorable para el conjunto tucumano. En los primeros minutos apareció Gabriel Abeldaño, que sacó a relucir toda su calidad para marcar un golazo y poner en ventaja al “Decano”.
El delantero necesitaba una conquista que le devolviera confianza y, después del partido, no ocultó su alegría. “Por fin me saqué la mufa. Ojalá sea el comienzo de muchos goles”, expresó Abeldaño, para quien el tanto tuvo un significado especial después de semanas complicadas.
A partir de la ventaja, Atlético encontró mayor tranquilidad para manejar el encuentro y logró sostener la diferencia pese a los intentos de reacción del conjunto de Boedo.
En el inicio del complemento, el equipo de González volvió a golpear. Esta vez fue Martín Ortega quien amplió la diferencia con otro golazo y estableció el 2-0, un resultado que empezaba a encaminar el esperado festejo.
Ortega también valoró especialmente la victoria y su aporte personal. “Valen mucho los tres puntos, porque cortamos esta racha negativa de cinco encuentros sin ganar. El gol, en lo personal, valió mucho por el resultado”, señaló.
San Lorenzo no se dio por vencido y consiguió descontar mediante Valentino Bossio, de penal. El 2-1 le agregó incertidumbre al tramo final, pero Atlético resistió y terminó celebrando una victoria que necesitaba.
Un desahogo
Más allá de los tres puntos, el triunfo representó un alivio para un equipo que venía atravesando un comienzo irregular. Después de cinco fechas sin festejos, el “Decano” consiguió reencontrarse con la victoria y volvió a tomar impulso en la Zona A.
Con este resultado, Atlético llegó a ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y tres derrotas, y se ubica décimo. San Lorenzo, por su parte, quedó con 11 unidades. En lo más alto aparecen River y Sarmiento, ambos con 15 puntos.
La victoria ante el “Ciclón” puede transformarse en un punto de partida. Abeldaño volvió al gol, Ortega aportó otra conquista de gran factura y el equipo consiguió cortar una racha que empezaba a pesar. El próximo desafío será darle continuidad a esa reacción.
Próxima parada
El calendario no le dará demasiado descanso al conjunto tucumano. Por la octava fecha del Clausura, Atlético visitará a Tigre el jueves 10 de septiembre, desde las 15, en el predio del conjunto de Victoria.
Los dirigidos por González llegarán a ese compromiso con otro ánimo y con la intención de que el triunfo ante San Lorenzo no quede como un hecho aislado, sino como el inicio de una recuperación.
Producción periodística: Carlos Leonardo Oardi.