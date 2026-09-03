Atlético Tucumán volvió a ganar y empieza a recuperar terreno en Reserva

Atlético Tucumán se sacó una pesada mochila de encima y volvió a sonreír en el Torneo Proyección. Por la séptima fecha de la zona A del Clausura, el “Decano” venció 2-1 a San Lorenzo en el Complejo Ojo de Agua y puso fin a una racha de cinco partidos sin triunfos este miércoles.