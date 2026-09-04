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Mauro Carrizo firmó su primer contrato profesional con Atlético Tucumán

El volante central de 19 años viene sumando continuidad en Reserva y formalizó su vínculo con el “Decano”.

PRIMER PASO. Mauro Carrizo firmó su primer contrato profesional con Atlético Tucumán y quedó formalmente vinculado al club como jugador del plantel superior.
PRIMER PASO. Mauro Carrizo firmó su primer contrato profesional con Atlético Tucumán y quedó formalmente vinculado al club como jugador del plantel superior.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauro Carrizo, volante de 19 años, firmó este jueves su primer contrato profesional con Atlético Tucumán en el estadio Monumental para asegurar su continuidad en el club.
  • El mediocampista se consolidó como titular en la Reserva de Ramiro González, donde disputó 17 partidos del Torneo Proyección desempeñándose como volante central de contención.
  • El acuerdo formaliza la apuesta institucional por los juveniles del club y Carrizo seguirá sumando rodaje en Reserva mientras busca ganarse un lugar en el plantel de Primera.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán continúa asegurando a varios de sus juveniles con proyección. Este jueves, Mauro Carrizo, volante central categoría 2006, firmó su primer contrato profesional con el club en la sala de prensa del estadio Monumental José Fierro.

El acto contó con la presencia del secretario Mario Ávila, integrantes de la CD y representantes de la Secretaría Técnica. Desde la institución destacaron que la firma se enmarca en la política de acompañar el crecimiento, la formación y el desarrollo de los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores.

Carrizo, de 19 años, viene teniendo continuidad en la Reserva dirigida por Ramiro González. Durante el Apertura del Torneo Proyección disputó 17 partidos y se transformó en una pieza importante del mediocampo.

Su función habitual es la de volante central en un esquema 4-3-3, ocupando el rol de “5” tapón. Se destaca por su criterio para manejar la pelota, la lectura para ofrecer una salida clara desde el medio y la capacidad para realizar relevos defensivos cuando el equipo pierde la posesión.

La firma de su primer contrato profesional formaliza una nueva etapa para Carrizo, que seguirá sumando minutos en Reserva mientras busca acercarse al plantel de Primera.

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