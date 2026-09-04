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Atlético Tucumán vs. River tendrá público visitante: precios, sectores y cómo será la venta

El Monumental dispondrá de generales y plateas para la parcialidad del "Millonario" de cara al partido del sábado 12 de septiembre, correspondiente a la próxima fecha del Clausura.

ESCENARIO. El Monumental José Fierro se prepara para recibir a Atlético y River, en un partido que contará con sectores habilitados para público neutral.
ESCENARIO. El Monumental José Fierro se prepara para recibir a Atlético y River, en un partido que contará con sectores habilitados para público neutral.
Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán recibirá a River el sábado 12 de septiembre con público neutral en el Monumental José Fierro, tras habilitar más de 5.200 entradas para no socios.
  • Se venderán 5.000 generales a $110.000 y 260 plateas a $160.000 en la Liga Tucumana desde el viernes. Los asistentes neutrales ocuparán tribunas sobre la calle Bolivia.
  • El club y la Policía diagramarán un operativo de seguridad especial para coordinar accesos y evitar incidentes en uno de los partidos más convocantes del torneo Clausura.
Resumen generado con IA

El partido entre Atlético Tucumán y River, previsto para el sábado 12 de septiembre desde las 17.30 en el Monumental José Fierro, contará con público visitante, una de las novedades más importantes en la organización del encuentro. Para ese sector se dispondrán 5.000 entradas generales, que tendrán un valor de $110.000, y 250 plateas, con un precio de $160.000.

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Las generales estarán ubicadas en la tribuna de calle Bolivia, mientras que las plateas corresponderán al sector del codo de 25 de Mayo y Bolivia. De esta manera, quienes adquieran esas localidades tendrán sectores específicos asignados dentro del estadio.

La venta comenzará el viernes en la Liga Tucumana, con atención tanto por la mañana como por la tarde. Para el sábado habrá continuidad en el expendio, pero todavía resta definir bajo qué modalidad, por lo que esos detalles se resolverán en los próximos días.

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La presencia de público visitante también obligará a diagramar un operativo especial de seguridad. Por ese motivo, durante la próxima semana representantes del club se reunirán con autoridades de Seguridad y de la Policía de la provincia para terminar de definir los accesos, los controles y la distribución del público en el estadio.

Así, mientras el equipo se prepara para uno de los partidos más convocantes del Clausura, la organización avanza en paralelo con la logística para una jornada que tendrá un movimiento especial en 25 de Mayo y Chile.

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