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Atlético Tucumán venció 2-1 a Racing por la octava fecha del Clausura

GOLAZO. Lautaro Godoy convirtió con un gran remate el 1-0.
GOLAZO. Lautaro Godoy convirtió con un gran remate el 1-0. MATIAS NAPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA

El "Decano" derrotó a la "Academia" en el Cilindro. Godoy abrió el marcador y Díaz falló un penal cuando el partido estaba igualado. Ruiz Rodríguez convirtió el segundo.

Hace 1 Hs
23:29 hs

El 2-1 de "RRR"

23:24 hs

Revisión: probable gol de Ruiz Rodríguez

El árbitro revisa si "RRR" estaba en posición adelantada cuando convirtió el 2-1.

23:18 hs

Cambio en Atlético

Ingresa Juan Infante en lugar de Galván.

23:16 hs

Cambios en Atlético

Ingresan Julián Fernández y Gabriel Compagnucci en lugar de Tesuri y Nicola.

23:11 hs

Cambio en Atlético

Ingresa Ramiro Ruiz Rodríguez en lugar de Leandro Díaz.

23:02 hs

Gol de Racing

Leonel Pérez anotó tras una serie de rebotes.

22:59 hs

Todo de Racing en el segundo tiempo

La "Academia" maneja la pelota, pero aún no consiga dañar al "Decano".

22:54 hs

Ingolotti salvó al "Decano"

El arquero respondió con una gran atajada a los 18'.

22:35 hs

Comenzó el segundo tiempo

Racing utilizó su tercera modificación. Ingresó el colombiano Vergara en lugar del extremo Tomás Conechny.

22:21 hs

El golazo de "Laucha"

22:18 hs

Finalizó el primer tiempo

Atlético gana merecidamente en el Cilindro. Domina la mitad de la cancha, no pasa grandes sobresaltos en defensa y utiliza el contrataque como principal arma ofensiva. Por esa vía tuvo grandes ocasiones para convertir algún otro gol, incluso el penal que malogró Díaz antes del primero.

Racing se asentó tras realizar un doble cambio a los 30': Matías Zaracho y Gastón Lódico ingresaron en lugar de Ortegoza y Matko Miljevic. Sin embargo, el "Decano" supo cuidar su arco y retirarse a los vestuarios 1-0.

22:05 hs

Nicola no remató bien

Su disparo impactó en la barrera.

22:03 hs

Tiro libre de peligro para el "Decano"

El equipo de Falcioni tiene una gran oportunidad para estirar la ventaja en el marcador.

21:54 hs

Gol de Atlético

Lautaro Godoy definió abriendo el pie desde la medialuna del área al segundo palo, con asistencia de Nicolás Laméndola. Primer gol de "Laucha" en el Clausura.

21:49 hs

Díaz no pudo convertir de penal

21:44 hs

Leandro Díaz falló su remate

El "Loco" pateó al medio, pero Cambeses adivinó su intención.

21:42 hs

Penal para Atlético

21:40 hs

Posible penal para Atlético

Echavarría revisa en el VAR una falta sobre Ignacio Galván en el borde del área.

21:34 hs

Primera para el "Decano"

Godoy remató desviado desde cerca de la medialuna del área.

21:28 hs

Comenzó el partido

21:23 hs

Todo listo

Los equipos ingresan al campo de juego.

21:06 hs

Así forma el "Decano"

21:05 hs

El "11" de Racing

20:37 hs

Así luce el "Presidente Perón"

20:32 hs

El plantel llegó al Cilindro con una sonrisa

20:32 hs

El "Decano" va con la celeste y blanca

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán tendrá una nueva oportunidad para ratificar su evolución en el torneo Clausura. Desde las 21.30, el “Decano” intentará volver a hacerse fuerte como visitante, condición en la que no pierde desde hace cuatro partidos, y darle otro golpe a una “Academia” que llega herida, penúltima en su zona y atravesada por un clima de tensión institucional. Transmite ESPN Premium.

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