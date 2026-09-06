Atlético Tucumán venció 2-1 a Racing por la octava fecha del Clausura

22:18 hs

Finalizó el primer tiempo

Atlético gana merecidamente en el Cilindro. Domina la mitad de la cancha, no pasa grandes sobresaltos en defensa y utiliza el contrataque como principal arma ofensiva. Por esa vía tuvo grandes ocasiones para convertir algún otro gol, incluso el penal que malogró Díaz antes del primero.

Racing se asentó tras realizar un doble cambio a los 30': Matías Zaracho y Gastón Lódico ingresaron en lugar de Ortegoza y Matko Miljevic. Sin embargo, el "Decano" supo cuidar su arco y retirarse a los vestuarios 1-0.