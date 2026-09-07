Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el triunfo contra Racing

Atlético Tucumán volvió a ganar como visitante y dejó una actuación con varios puntos altos en el Cilindro. El equipo de Julio César Falcioni se mostró sólido, aprovechó sus momentos y encontró sobre el final el gol de Ramiro Ruiz Rodríguez para quedarse con un triunfo importante ante Racing. Lautaro Godoy fue el jugador más destacado de una noche en la que también sobresalió el trabajo defensivo.