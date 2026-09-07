Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el triunfo contra Racing

Atlético Tucumán volvió a ganar como visitante y dejó una actuación con varios puntos altos en el Cilindro. El equipo de Julio César Falcioni se mostró sólido, aprovechó sus momentos y encontró sobre el final el gol de Ramiro Ruiz Rodríguez para quedarse con un triunfo importante ante Racing. Lautaro Godoy fue el jugador más destacado de una noche en la que también sobresalió el trabajo defensivo.
Luis Ingolotti (7)
Volvió a responder cuando el equipo lo necesitó, con algunas atajadas clave para sostener el resultado. No tuvo responsabilidad en el gol.
Leonel Di Plácido (6)
Cada vez más criterioso para pasar al ataque y seguro para sostener su marca. Contuvo bien a Conechny, aunque tuvo algunas dificultades con Vergara y cuando Díaz se recostó sobre su sector.
Clever Ferreira (7)
Controló muy bien a “Maravilla” Martínez durante todo el partido. Mostró la firmeza de siempre en cada duelo aéreo y no tuvo responsabilidad en el tanto del empate.
Luciano Vallejo (7)
Volvió a complementarse muy bien con Ferreira. Cuando el paraguayo tomaba al delantero, se ocupó de cubrir espacios y barrer a sus espaldas.
Ignacio Galván (7)
Fue de mayor a menor, pero terminó redondeando una buena actuación. Generó el penal que falló Díaz y estuvo atento y firme en la marca.
Renzo Tesuri (7)
Poco a poco, el volante retoma su mejor nivel. Esta vez acompañó bien el tándem derecho junto a Godoy y Di Plácido y volvió a ser incansable en la marca.
Leonel Vega (6)
Siempre bien ubicado, aunque se lo vio algo condicionado por sus cuatro amonestaciones: de recibir una más, se perderá el duelo con River. No estuvo tan agresivo en la recuperación como acostumbra.
Lautaro Godoy (8)
Otra actuación muy destacada de “Laucha”, que volvió a demostrar que es el principal generador de juego de este equipo. Convirtió un golazo para abrir el marcador, participó siempre en el juego, gambeteó y formó parte de la jugada que derivó en el 2-1.
Franco Nicola (7)
De visitante acostumbra a mostrar su mejor versión. Armó la jugada del 1-0, las pidió todas, trasladó y distribuyó juego. Además, estuvo sacrificado en el repliegue defensivo.
Nicolás Laméndola (7)
Fue de mayor a menor, pero en el primer tiempo tuvo chispazos dignos de su mejor versión. Nunca dejó de correr ni de marcar.
Leandro Díaz (6)
Hizo un partido sólido, prolijo para pivotear y atento al retroceso junto a la línea de volantes, pero su actuación queda manchada por el penal fallado. Debe ajustar la mira: el equipo necesita que aproveche al máximo cada oportunidad.
Ramiro Ruiz Rodríguez (-)
El tucumano fue el primer cambio de Falcioni. Ingresó a los 81’ en lugar de Díaz y convirtió el tanto de la victoria en la única ocasión de gol que tuvo en sus pies.
Julián Fernández (-)
Entró a los 86’ por Nicola como una variante defensiva, pero terminó permitiendo que el resto se soltara y contribuyera a generar el segundo gol.
Gabriel Compagnucci (-)
El volante ingresó en lugar de Tesuri y asistió con mucho criterio a “RRR” sobre el cierre del partido. El equipo lo necesita lúcido.
Juan Infante (-)
El lateral izquierdo ingresó a los 88’ en lugar de Galván, que se retiró exhausto, y sumó algunos minutos para seguir ganando ritmo.