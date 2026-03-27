Renunció el titular de la Oficina Anticorrupción y el Gobierno designó a su reemplazo

Melik mantenía un vínculo cercano con el ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y se había desempeñado como secretario penal. Una de sus intervenciones más relevantes se produjo durante el caso $Libra, cuando firmó una resolución que recomendaba interpretar el accionar del presidente Javier Milei “como un acto de comunicación individual o privada”. Esa definición surgió tras una investigación administrativa sobre la conducta del mandatario y otros funcionarios en relación con la promoción pública del proyecto.