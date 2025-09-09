Causa $Libra: el Jefe de la Oficina Anticorrupción de Milei se negó a recibir la citación a declarar

"La Ley de Ética Pública"

Ferraro reclamó anoche que el Gobierno haga una "autocrítica" y habilite a los funcionarios citados a ir al Congreso. "Anoche dijo que iba a hacer una profunda autocrítica y prometió corregir errores. Dicho esto, lo primero que debería corregir su Gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública", disparó en su cuenta de X.



"Si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de $LIBRA. Y eso empieza por lo más simple: que mañana Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde", cerró.



