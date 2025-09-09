Causa $Libra: el Jefe de la Oficina Anticorrupción de Milei se negó a recibir la citación a declarar

Alejandro Melik, jefe de la Oficina Anticorrupción (OA), se negó inicialmente a recibir la citación para comparecer ante una comisión del Congreso que investiga el escándalo de las criptomonedas relacionadas con el criptoactivo $Libra. La notificación tuvo que ser fijada en la puerta de su oficina.
Melik está citado a declarar hoy, junto con María Florencia Zicavo, funcionaria del Ministerio de Justicia vinculada a Mariano Cúneo Libarona, quien dirigió una investigación interna sobre el tema.
La comisión investigadora, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), celebrará hoy su primera sesión. Ferraro criticó la negativa de Melik a aceptar la citación y pidió al gobierno que coopere con la investigación.
"La Ley de Ética Pública"
Ferraro reclamó anoche que el Gobierno haga una "autocrítica" y habilite a los funcionarios citados a ir al Congreso. "Anoche dijo que iba a hacer una profunda autocrítica y prometió corregir errores. Dicho esto, lo primero que debería corregir su Gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública", disparó en su cuenta de X.
"Si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de $LIBRA. Y eso empieza por lo más simple: que mañana Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde", cerró.
Además de Melik y Zicavo, la comisión también citó a declarar a dos ex agentes de la Oficina Anticorrupción, Luis Villanueva y José Mazzoni. Zicavo, responsable de la Unidad de Tareas $Libra, creada por el Gobierno para investigar internamente el asunto, también es la jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia.
La comisión también solicitó una declaración escrita del presidente Javier Milei con respecto a su participación en la promoción del criptoactivo. Tienen preguntas sobre cómo recibió información sobre $Libra tan pronto después de su creación y por qué no denunció penalmente a Hayden Davis. Milei tiene hasta el viernes 12 para responder al cuestionario.