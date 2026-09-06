Lo detuvieron y quedó con arresto domiciliario por un violento robo tras una fiesta de cumpleaños en El Manantial
El joven de 23 años fue acusado de participar en un asalto ocurrido el 2 de agosto. La víctima fue golpeada y sufrió el robo de su celular. La Fiscalía había solicitado 20 días de prisión preventiva.
Resumen para apurados
- La Justicia tucumana dictó prisión domiciliaria a Gabriel Falkemberg este domingo, acusado de un violento robo grupal tras una fiesta de cumpleaños en El Manantial.
- El acusado atacó a pedradas y golpes a un automovilista para robarle el celular el 2 de agosto. Estaba prófugo y fue capturado el viernes por la Patrulla Motorizada.
- Durante el arresto cautelar se completarán medidas clave de la causa, como una rueda de reconocimiento con la víctima para determinar su responsabilidad penal definitiva.
Un joven de 23 años fue detenido y acusado de participar en un violento robo en El Manantial, ocurrido luego de una fiesta de cumpleaños. Durante una audiencia realizada este domingo 6 de septiembre, la Justicia dispuso su prisión preventiva, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario por diez días.
Se trata de Gabriel Alexander Falkemberg, quien había sido declarado en rebeldía el pasado 1 de septiembre. En esa oportunidad, se había ordenado su detención y captura. La medida se concretó el viernes, alrededor de las 20, cuando personal de la Patrulla Motorizada lo encontró en la vía pública.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, subrogada durante estos días por María del Carmen Reuter. La acusación fue sostenida durante la audiencia por la auxiliar de fiscal Florencia Cocimano.
Lo acusan de un robo después de una fiesta
De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 2 de agosto de 2026, alrededor de las 23, en inmediaciones de calle Gobernador del Campo al 1300, en El Manantial.
Según la acusación, un hombre se retiraba de una fiesta de cumpleaños a bordo de una camioneta Ford EcoSport, acompañado por su pareja, cuando fue interceptado por un grupo de sujetos, entre los que se encontraba Falkemberg.
Siempre de acuerdo con la investigación, los integrantes del grupo habían protagonizado previamente incidentes en el salón donde se desarrollaba el cumpleaños.
Al interceptar la camioneta, los sospechosos habrían comenzado a arrojar piedras contra el vehículo. Como consecuencia, provocaron daños en el parabrisas y en la luneta trasera.
Golpes y robo del celular
La situación se agravó cuando el conductor detuvo la camioneta y descendió. Según la Fiscalía, varios de los integrantes del grupo lo atacaron físicamente y le propinaron golpes de puño en la cabeza y distintas partes del cuerpo.
En medio de la agresión, y mediante violencia física, le sustrajeron el teléfono celular que llevaba en uno de sus bolsillos.La víctima finalmente logró escapar del lugar a bordo de su camioneta y se dirigió hasta una comisaría para realizar la denuncia.
El teléfono fue recuperado posteriormente, cuando los acusados fueron aprehendidos, según se informó durante la audiencia.
Qué resolvió la Justicia
Durante la audiencia multipropósito de control de la detención, formulación de cargos y medidas cautelares, la Fiscalía imputó a Falkemberg como presunto coautor del delito de robo en poblado y en banda, en grado de tentativa.
La acusación consideró que todavía quedan medidas de investigación pendientes, entre ellas una rueda de reconocimiento en la que participará la víctima.
Por ese motivo, la Fiscalía solicitó que el acusado permaneciera bajo prisión preventiva durante 20 días, con vencimiento previsto para el 25 de septiembre.
El juez hizo lugar parcialmente al pedido y ordenó la prisión preventiva, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario, por un plazo de diez días.
La medida cautelar fue dispuesta mientras continúa la investigación del violento episodio ocurrido después de la fiesta de cumpleaños en El Manantial.