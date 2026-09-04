Del cine al scroll: un cambió en la forma de contar y consumir historias

Ya no se trata solamente de qué historias contar en las pantallas, sino también de dónde, cómo y durante cuánto tiempo está dispuesto a mirarlas el público. Esta transformación, que atraviesa a toda la industria del cine, fue el eje de un debate que reunió a productores, representantes de festivales y creadores de contenido en la segunda jornada de la Expocon 2026. La charla “Pantallas que mutan, de la sala al scroll ¿nuevos formatos, nuevas audiencias?” fue moderada por el periodista y realizador audiovisual Álvaro Medina.