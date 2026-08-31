Raízen abrió una búsqueda laboral para Shell: qué requisitos pide y cómo postularse

Resumen para apurados
- Raízen Argentina abrió en Tucumán una búsqueda laboral de Representante de Ventas Retail para potenciar su red de estaciones de servicio Shell.
- La postulación es por LinkedIn y exige título universitario, experiencia comercial, registro de conducir y disponibilidad para reubicarse.
- La incorporación busca optimizar las ventas y expandir la red comercial de combustibles y tiendas de conveniencia en la región.
Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell, tiene abierta una búsqueda laboral en Tucumán para incorporar un Representante de Ventas Retail. El puesto está orientado a profesionales con experiencia comercial y tiene como eje el trabajo con la red de estaciones de servicio de la compañía en la provincia.
La vacante combina tareas de ventas, negociación, análisis de datos y seguimiento comercial. También implica recorrer regularmente la zona de cobertura para identificar oportunidades de mejora y trabajar de manera cercana con los responsables de las estaciones.
Qué perfil busca Raízen
La convocatoria está dirigida a profesionales graduados con experiencia en posiciones comerciales.
La empresa señala dos requisitos como excluyentes: contar con licencia de conducir y tener disponibilidad para reubicarse.
Además, se valoran competencias vinculadas con la experiencia del cliente, la construcción de relaciones comerciales, las ventas y la negociación.
También se buscan perfiles con habilidades digitales y capacidad para analizar datos e indicadores que ayuden a tomar decisiones de negocio.
Qué tareas tendrá el puesto
El objetivo principal será desarrollar y maximizar el potencial comercial de la red de estaciones de servicio Shell.
Entre las tareas previstas aparece mantener relaciones de largo plazo con los empresarios de la red y detectar oportunidades para aumentar las ventas de combustibles, lubricantes y productos de tienda de conveniencia.
La persona seleccionada también tendrá que recorrer regularmente su zona de cobertura, identificar puntos de mejora e implementar planes de acción para cumplir objetivos comerciales.
Qué otras responsabilidades incluye
El puesto contempla además la participación en negociaciones comerciales y en la administración de contratos de estaciones de servicio.
También deberá impulsar proyectos vinculados con higiene, seguridad, medio ambiente y experiencia del cliente.
Otra de las funciones será buscar nuevas oportunidades de negocio y participar en la incorporación de nuevos empresarios a la red Shell.
A esto se suma el análisis de indicadores de gestión para detectar oportunidades y definir acciones comerciales.
Cómo postularse
La búsqueda está publicada en LinkedIn bajo el nombre “Representante de Ventas Retail”, de Raízen Argentina.
Para aplicar, hay que ingresar a la publicación y seguir el proceso de postulación indicado por la empresa.
Antes de enviar el CV conviene destacar especialmente la experiencia en ventas, negociación, gestión comercial, atención al cliente y trabajo con indicadores.
También es importante dejar en claro que se cuenta con licencia de conducir y disponibilidad para reubicarse, ya que ambos puntos figuran como excluyentes.