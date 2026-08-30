Sociedad

Del duelo al “showroom vintage”: qué pasa con los objetos cuando una familia vacía una casa

OBJETOS CON HISTORIA. En un departamento céntrico, el equipo de Kairos revisa y clasifica cada pieza. la gaceta / fotos de analía jaramillo
OBJETOS CON HISTORIA. En un departamento céntrico, el equipo de Kairos revisa y clasifica cada pieza. la gaceta / fotos de analía jaramillo

No es fácil decidir qué hacer las pertenencias de un familiar que fallece. Un proyecto en Tucumán recupera esos objetos, los clasifica y busca nuevos destinos para evitar que terminen en la basura.

Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 4 Hs

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