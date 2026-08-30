Sociedad Del duelo al “showroom vintage”: qué pasa con los objetos cuando una familia vacía una casa OBJETOS CON HISTORIA. En un departamento céntrico, el equipo de Kairos revisa y clasifica cada pieza. la gaceta / fotos de analía jaramillo No es fácil decidir qué hacer las pertenencias de un familiar que fallece. Un proyecto en Tucumán recupera esos objetos, los clasifica y busca nuevos destinos para evitar que terminen en la basura. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Lucía Lozano Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Paladini busca personal en Tucumán: qué requisitos pide y cómo postularse Disparo en una escuela de Tucumán: qué dijo la institución y qué pasará con las clases Filicidio en Tucumán: las respuestas que empiezan a surgir tras el crimen de Ignacio Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder” Cómo estará el tiempo este martes 25 de agosto en Tucumán