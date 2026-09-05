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Una de las mayores empresas petroleras del mundo anunció que no participará en proyectos en Malvinas

Se trata de la firma SLB, quien aseguró que tampoco prestará servicios para proyectos de hidrocarburos en los espacios marítimos vecinos.

TRAS EL DECRETO DE MILEI. Una de las mayores empresas petroleras del mundo comunicó que no participará de proyectos en Malvinas.
TRAS EL DECRETO DE MILEI. Una de las mayores empresas petroleras del mundo comunicó que no participará de proyectos en Malvinas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La petrolera SLB confirmó este sábado que no operará en las Islas Malvinas para cumplir con el reciente decreto de Javier Milei que sanciona actividades sin aval argentino.
  • La decisión se da tras el Decreto 868/26 y la apertura de sanciones oficiales a 45 firmas vinculadas a la explotación no autorizada del proyecto Sea Lion en aguas disputadas.
  • La medida protege los millonarios contratos de SLB en Vaca Muerta junto a YPF y Vista, fijando un precedente para otros proveedores energéticos internacionales en el país.
Resumen generado con IA

Tras los anuncios realizado por el presidente Javier Milei en cadena nacional, SBL, una de las principales empresas globales de servicios petroleros, informó este sábado que no participará en proyectos en las Islas Malvinas.

A través de un comunicado, la compañía señaló que “en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes.En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

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La empresa se describe a sí misma como “una empresa global de tecnología que impulsa la innovación energética para un planeta equilibrado”. Tiene presencia en más de 100 países y empleados de casi el doble de nacionalidades. Además, provee servicios y soluciones digitales y tecnológicas a escala en petróleo y gas, “para descarbonizar industrias y desarrollar y ampliar nuevos sistemas energéticos que aceleren la transición energética”.

SLB, al igual que Halliburton y otras grandes compañías de servicios petroleros con negocios en la Argentina, se mantuvo al margen del proyecto Sea Lion, impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35%.

Ambas compañías expresaron el viernes que las sanciones argentinas no modificarán su cronograma y que seguirán adelante con el proyecto, consignó el portal Infobae

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En ese contexto, el Gobierno argentino ya abrió un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas por actividades petroleras en Malvinas. La investigación buscará determinar si hubo incumplimientos a la Ley 26.659 por tareas petroleras realizadas sin autorización argentina e incluirá en las actuaciones a accionistas y prestadores de servicios.

A posteriori surgió, además, un dato que hasta ahora había pasado inadvertido: uno de los cuatro contratos comerciales que Navitas firmó para poner en marcha Sea Lion es con la empresa neerlandesa Bluewater Energy Services. Esta compañía proveyó boyas flotantes de las cuales se exportará el petróleo que llegará a la costa atlántica a través del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS).

Alcance de las sanciones

El Decreto 868/2026 agiliza la aplicación de la Ley 26.659. La norma prohíbe, para quienes realizan o están habilitados a realizar actividades en la Argentina, no solo la participación directa o indirecta en explotaciones sin autorización argentina en la plataforma continental, sino también determinadas transacciones y prestaciones financieras, logísticas, técnicas, comerciales y de consultoría.

Ese alcance puede condicionar a proveedores como SLB, que tiene importantes proyectos en la Argentina y que ahora confirmó que prioriza de modo excluyente sus actividades dentro del marco de las normas vigentes.

El posicionamiento de SLB adquiere especial relevancia por su participación en proyectos vinculados con Vaca Muerta.

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El 17 de marzo de 2026, SLB y YPF anunciaron un acuerdo para incorporar a la empresa al Instituto Vaca Muerta. La comunicación refiere a la capacitación de trabajadores para operaciones no convencionales y fue difundida luego de una visita del director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, y del presidente de YPF, Horacio Marín, a Loma Campana. El texto habla de “talento, tecnología y colaboración” para desarrollar recursos no convencionales.

Además, en junio de 2024, SLB había comunicado la continuidad y ampliación de su trabajo con Vista Energy en Vaca Muerta, a partir de un contrato de completación integrada no convencional.

SLB también había realizado otros trabajos de estimulación y perforación y contratos relacionados con infraestructura de transporte de gas de Vaca Muerta.

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