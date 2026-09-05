Una de las mayores empresas petroleras del mundo anunció que no participará en proyectos en Malvinas

A través de un comunicado, la compañía señaló que “en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes.En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.