Malvinas: la Asamblea Legislativa de las islas le respondió a Milei y reivindicó el derecho a decidir su futuro

Resumen para apurados
- La Asamblea Legislativa de Malvinas respondió esta semana a Javier Milei desde las islas, rechazando sus dichos y reivindicando su autodeterminación para seguir bajo dominio británico.
- El cuerpo legislativo fundamentó su reclamo en el referéndum de 2013, donde el 99,8% votó ser territorio británico, y remarcó el respaldo político de Gran Bretaña.
- Los isleños advierten que cualquier avance argentino violará su seguridad, en un escenario de tensión diplomática acrecentado por las disputas sobre explotación petrolera.
La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas emitió un comunicado en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei y volvió a reivindicar la posición de los habitantes del archipiélago sobre su futuro político.
En el documento, los representantes sostuvieron que el destino de las islas debe ser decidido por quienes viven allí y ratificaron su pertenencia al Reino Unido.
“Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”, expresó el cuerpo legislativo en el comunicado, difundido luego de las declaraciones realizadas esta semana por el mandatario argentino.
La Asamblea fundamentó su postura en el principio de autodeterminación y recordó el referéndum celebrado en marzo de 2013. Según destacó, aquella consulta tuvo una participación del 92% del electorado y el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus de las islas como territorio británico.
Para los representantes isleños, ese resultado constituye una expresión de la voluntad de la población local y, por lo tanto, una base para sostener su reclamo de que cualquier definición sobre el futuro del archipiélago debe contemplar su decisión.
El respaldo británico
En el comunicado, la Asamblea también remarcó el respaldo que recibe de Gran Bretaña. En particular, destacó el acompañamiento de Downing Street y de ministros y parlamentarios británicos frente a los reclamos argentinos por la soberanía de las islas.
Los legisladores isleños señalaron, además, que las declaraciones provenientes de la Argentina no son una novedad. “Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”, afirmaron, al tiempo que sostuvieron que la comunidad de las islas logró prosperar pese a las presiones que, según plantearon, enfrentó durante las últimas décadas.
El cuerpo legislativo también advirtió que cualquier intento de avanzar sobre la soberanía del territorio será considerado una “violación de la seguridad nacional” y sostuvo que las expresiones de gobiernos externos no modifican, a su entender, el principio de autodeterminación que reivindican.
Sin referencias al proyecto petrolero
El comunicado de la Asamblea Legislativa no hizo referencia a las sanciones anunciadas por el Gobierno argentino contra empresas que operan en el área de las Islas Malvinas ni al avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion.
La explotación del yacimiento, impulsada por las compañías Rockhopper y Navitas, se encuentra en el centro de una disputa que excede el plano económico y vuelve a colocar la cuestión de las Malvinas en la agenda bilateral entre la Argentina y el Reino Unido.