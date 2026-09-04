Juan Grabois, sobre las medidas de Milei por Malvinas: “Todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”

Resumen para apurados
- Juan Grabois respaldó en redes las medidas de Javier Milei sobre Malvinas al afirmar que cualquier acción contra la ocupación británica favorece a la Argentina.
- El dirigente opositor celebró el giro hacia la postura histórica de soberanía, rechazó la autodeterminación kelper y cuestionó el pasado enfoque diplomático oficial.
- Grabois advirtió sobre la presencia de Estados Unidos en la base de Ushuaia y pidió vigilar que el Ejecutivo no retome concesiones en materia de soberanía.
El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois respaldó los anuncios de Javier Milei vinculados con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el dirigente de Patria Grande se refirió a las medidas anunciadas por el presidente y sostuvo: "Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien. Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina".
Grabois también se pronunció sobre los habitantes de las islas y cuestionó que puedan ejercer el derecho a la autodeterminación. "Los 'kelpers' son efectivamente población implantada y no les asiste el derecho a la autodeterminación. Ganamos la batalla cultural. Ahora no seamos inocentes porque, diría Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros", añadió.
La advertencia de Grabois
El legislador también pidió prestar especial atención a la situación de la base de Ushuaia y planteó sus reparos sobre la relación del Gobierno de Milei con Estados Unidos.
En ese sentido, sostuvo que hay que estar "muy atentos" de que "la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money entre su papi Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente".