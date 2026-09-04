Chagos, el antecedente que Argentina mira por Malvinas y que incomoda al Reino Unido
El acuerdo por el archipiélago del océano Índico volvió al centro del debate británico tras la cadena nacional de Javier Milei. Las diferencias jurídicas entre ambos casos son importantes, pero Argentina considera a Chagos un antecedente diplomático relevante.
Resumen para apurados
- Javier Milei reactivó el reclamo por Malvinas al señalar la cesión británica de Chagos a Mauricio como un precedente diplomático de negociación pacífica para Argentina.
- Londres acordó devolver Chagos en 2025 tras un fallo de La Haya. Aunque difiere de Malvinas por la autodeterminación, el caso reaviva la presión ante nuevos proyectos petroleros.
- El caso Chagos debilita la postura británica y anticipa mayor tensión, con Argentina aplicando sanciones a petroleras y redoblando la presión internacional para negociar.
La cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que habló de un "escenario favorable" para el reclamo argentino sobre las Malvinas, reavivó en el Reino Unido un debate que el gobierno británico prefiere mantener fuera de los titulares: el de las Islas Chagos.
La comparación entre ambos archipiélagos no es idéntica en términos jurídicos, pero sí tiene peso político y diplomático. Y esta semana llegó al Parlamento británico, donde sectores de la oposición cuestionaron al gobierno por el acuerdo alcanzado con Mauricio y advirtieron que la cesión podía fortalecer otros reclamos territoriales contra Londres.
El caso Chagos no es nuevo para la diplomacia argentina. La Cancillería lo sigue desde hace años como un antecedente para su reclamo por Malvinas. En mayo de 2025, Reino Unido y Mauricio firmaron un acuerdo para transferir la soberanía del archipiélago a Mauricio, aunque Londres mantuvo durante 99 años el control de la base militar que comparte con Estados Unidos en Diego García.
Para Buenos Aires, el acuerdo demostró que las disputas territoriales pueden encontrar una salida mediante negociaciones pacíficas. Tras el entendimiento, la Cancillería renovó su pedido a Reino Unido para retomar las negociaciones bilaterales por las Malvinas.
El antecedente ya había sido destacado por la Argentina en 2019, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas reclamó a Reino Unido que pusiera fin a su administración de Chagos y devolviera el archipiélago a Mauricio. La Cancillería calificó entonces la decisión como un "precedente muy positivo" para países como la Argentina, aunque aclaró que ambos conflictos no eran equiparables.
Chagos y Malvinas: las diferencias jurídicas
Aunque existen puntos de contacto, Chagos y Malvinas tienen diferencias centrales. En el caso de Chagos, Mauricio basó su reclamo en el proceso de descolonización. En Malvinas, en cambio, Reino Unido sostiene el principio de libre determinación de los isleños, mientras que Argentina rechaza ese argumento y considera que la población actual fue implantada después de la ocupación británica de 1833.
También fue diferente el camino judicial. Mauricio llevó su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en 2019 emitió una opinión consultiva no vinculante y sostuvo que Reino Unido debía poner fin a su administración del archipiélago. Argentina nunca llevó la cuestión Malvinas ante ese tribunal. Su principal argumento diplomático se apoya en la Resolución 2065 de Naciones Unidas, aprobada en 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a Argentina y Reino Unido a negociar.
El debate sobre el antecedente de Chagos coincide con una nueva etapa de tensión alrededor de las Islas Malvinas. En diciembre de 2025, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration confirmaron la decisión final de inversión para desarrollar el yacimiento petrolero Sea Lion, con una primera etapa estimada en 1.800 millones de dólares y el inicio de la producción previsto para 2028.
La Cancillería argentina calificó la explotación como "unilateral" y sostuvo que es incompatible con la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones mientras continúe la disputa de soberanía.
Del lado británico, uno de los principales argumentos para sostener el actual estatus de las islas continúa siendo el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los isleños votó por permanecer bajo administración británica. En este contexto, Milei volvió a elevar la presión sobre Londres y anunció nuevas sanciones contra petroleras que operen alrededor de las islas sin autorización argentina, además de un refuerzo de las capacidades militares en el Atlántico Sur.