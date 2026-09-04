Chagos, el antecedente que Argentina mira por Malvinas y que incomoda al Reino Unido

También fue diferente el camino judicial. Mauricio llevó su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en 2019 emitió una opinión consultiva no vinculante y sostuvo que Reino Unido debía poner fin a su administración del archipiélago. Argentina nunca llevó la cuestión Malvinas ante ese tribunal. Su principal argumento diplomático se apoya en la Resolución 2065 de Naciones Unidas, aprobada en 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a Argentina y Reino Unido a negociar.