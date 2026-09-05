El tiempo en Tucumán: se espera un sábado agradable, con una máxima de 22°C

El pronóstico del tiempo anticipa un sábado agradable en Tucumán, con temperaturas más bajas que las registradas durante los últimos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con una mínima de 8°C, humedad del 66%, viento norte a dos kilómetros por hora y una visibilidad de siete kilómetros.
Con el correr de las horas, la temperatura irá subiendo. Para la tarde se esperan 22°C y cielo mayormente nublado. Hacia la noche, la temperatura se ubicará en 14°C y no se esperan precipitaciones.
Para mañana se espera un cambio drástico en las condiciones meteorológicas. La mínima será de 7°C y la máxima de apenas 14°C.
Además, se esperan chaparrones durante la mañana, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado. El descenso de la temperatura marcará una jornada mucho más fría respecto del sábado.
Cómo comenzará la semana en Tucumán
La semana arrancará con 5°C de mínima y una máxima de 19°C. Para el lunes se espera cielo algo nublado. Para el martes, las condiciones serían similares, con una mínima de 6°C y una máxima de 22°C.