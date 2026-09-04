El estudiante desaparecido en La Plata podría haber sido captado por cámaras de seguridad en Córdoba

Resumen para apurados
- Cámaras de seguridad en Córdoba captaron a Mariano Martínez, el estudiante de arquitectura de La Plata desaparecido desde el lunes, según investiga la Policía este jueves.
- Martínez fue visto en La Plata antes de viajar hacia Constitución; luego, testigos en Córdoba aseguraron haberlo visto buscando trabajo en locales comerciales.
- El Ministerio de Seguridad de Córdoba y la Policía bonaerense cotejan filmaciones y registros de ingreso provincial para confirmar oficialmente su paradero.
Este jueves, la familia Martínez recibió una pista que podría ser crucial para dar con el paradero de Mariano Martínez, el joven de La Plata que se encontraba desaparecido desde el lunes pasado. La imagen fue capturada por una cámara de seguridad de Córdoba y sirvió a la Policía para comprobar que se trataba del estudiante de arquitectura.
La primera línea del rastreo surgió con la encargada de una fotocopiadora que aseguró haber visto al estudiante el martes. Mariano había ingresado al local para imprimir un currículum. Luego, presentó la hoja de vida en un bar de sushi ubicado a pocas cuadras de la librería.
Esperan confirmación de la identidad del joven desaparecido
Según declaró el padre de Mariano en diálogo con TN, la Dirección Departamental de Investigaciones –un área especializada de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– se puso en contacto con la familia, llevando las imágenes, para constatar que se tratara de Mariano. Los padres del estudiante también se enteraron de que la encargada de la librería está segura de haberse cruzado con él.
El Ministerio de Seguridad de Córdoba continúa intentando esclarecer si hay algún registro del ingreso del joven a esa provincia mientras la familia espera la confirmación oficial de su identidad. Juan Pablo Quinteros, al frente de la cartera de Seguridad, recibirá al padre de Martínez en la Jefatura de la Policía.
El último contacto de Mariano Martínez
Durante el fin de semana, Martínez pasó un largo tiempo preparando la entrega de un trabajo de la facultad. El lunes por la mañana salió de su casa en Berazategui para ir a cursar en La Plata. Llevaba con él un bolso con las láminas que debía presentar. A las 9 llegó a la facultad y le pidió a un compañero que entregara su trabajo. Le dijo que estaba descompuesto y se retiró del lugar.
La familia, pendiente del resultado de la entrega, intentó contactarse con él cerca del mediodía, pero no recibió ninguna respuesta. El seguimiento de movimientos de su tarjeta SUBE permitió determinar que Mariano pasó por Ensenada y luego volvió en un colectivo de la línea 275 a La Plata.
Luego, tomó el tren Roca para llegar hasta la estación de Constitución. Allí se cruzó con un compañero de la facultad que bajó en Hudson y luego se perdió el rastro exacto del estudiante. La madre de Mariano barajó la posibilidad de que su hijo se hubiera dormido en el tren y hubiera continuado el viaje.