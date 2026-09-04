El estudiante desaparecido en La Plata podría haber sido captado por cámaras de seguridad en Córdoba

El último contacto de Mariano Martínez

Durante el fin de semana, Martínez pasó un largo tiempo preparando la entrega de un trabajo de la facultad. El lunes por la mañana salió de su casa en Berazategui para ir a cursar en La Plata. Llevaba con él un bolso con las láminas que debía presentar. A las 9 llegó a la facultad y le pidió a un compañero que entregara su trabajo. Le dijo que estaba descompuesto y se retiró del lugar.