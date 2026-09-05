Alta tensión eléctrica sobre viviendas: una asociación civil podrá actuar como querellante

El debate y la disidencia

Al fundar la postura que se impuso, la mayoría de la Cámara sostuvo que en los delitos vinculados al ambiente y la salud pública están en juego bienes colectivos que demandan una mirada amplia de la legitimación procesal. En su voto, los magistrados recalcaron: “La naturaleza del bien jurídico afectado, en el contexto de un accionar delictivo que afecta la salud pública y el ambiente, es de carácter colectivo por lo que la legitimación activa es amplia a fin de dar efectiva protección al derecho a un ambiente sano normativizado en el art. 41 de la CN”. Además, remarcaron que denegar la intervención “aparece como una decisión animada por un exceso ritual que produce una frustración indebida del derecho a acceder a la justicia y a obtener de ella una tutela judicial efectiva”.