Investigan a empleados municipales de Alderetes: habrían robado combustible

“Previo acuerdo de voluntades y mediante sucesivas intervenciones, aprovechándose de la disponibilidad material que, por el trabajo que cumplían, tenían sobre dichos vehículos y sobre el combustible perteneciente al patrimonio municipal destinado a su funcionamiento, sustrajeron en reiteradas oportunidades combustible de los tanques de camiones recolectores de residuos, apartándolo de la esfera de custodia de la Administración Municipal y de la finalidad pública a la cual se encontraba destinado”, precisó el representante del MPF, quien pidió que los siete sospechosos sean acusados de peculado. Este delito contemplan penas de dos a 10 años, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y multas económicas.