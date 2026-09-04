Jaldo respaldó la convocatoria nacional por Malvinas

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo respaldó hoy en Tucumán la convocatoria de la Nación a todas las fuerzas para defender la soberanía de Malvinas mediante el diálogo.
- El pronunciamiento surge tras los anuncios de Javier Milei sobre las islas. Jaldo remarcó el costo humano de la guerra de 1982 y descartó cualquier salida no pacífica.
- El apoyo provincial consolida un frente político unificado ante el reclamo soberano, marcando un consenso federal prioritario para la estrategia diplomática futura.
El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno nacional para la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El mandatario tucumano respaldó la iniciativa de convocar a todas las fuerzas políticas tras un objetivo común, aunque remarcó la importancia de sostener la vía diplomática y el diálogo internacional.
"Todos los argentinos están pidiendo que el Presidente revea algunas situaciones y algunas posturas que por ahí no las teníamos muy en claro, como es el hecho de una definición contundente política e institucional de cuidar la soberanía de la República Argentina, incluida nuestras Islas Malvinas", señaló Jaldo.
En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo provincial valoró el llamado a la unidad nacional en torno a la causa Malvinas: "Es una decisión muy importante convocar a todos los argentinos, sin distinción de bandería política, para que cuidemos la soberanía de la República Argentina, incluidas las Islas Malvinas, porque las Islas Malvinas han sido, son y serán argentinas; de eso nadie tiene que dudar".
La diplomacia como único camino
El mandatario remarcó que, si bien coincide con el fondo del reclamo, resulta indispensable sostener el carácter pacífico de las gestiones diplomáticas para evitar repetir errores del pasado.
«Hay que tener mucho cuidado, porque a las Islas Malvinas las tenemos que recuperar a través del diálogo, a través de nuestros embajadores y con el apoyo de otros países, pero siempre desde el punto de vista pacífico y del entendimiento», aseveró Jaldo.
Recordó además las dolorosas consecuencias del conflicto de 1982: "Ya hemos vivido momentos donde se la ha querido recuperar por la fuerza y todavía estamos llorando a muchos argentinos que han quedado en esa isla lamentablemente por la guerra y no han vuelto. Y muchos que volvieron, los excombatientes, no han vuelto en buenas condiciones de salud, desintegrándose muchas familias que hoy sufren esa confrontación bélica convocada por gobiernos de facto".
Por último, el Gobernador ratificó el acompañamiento institucional de la provincia a las políticas de Estado orientadas a la causa nacional: "Apoyamos la decisión del Presidente de que vuelva a poner en la agenda el tema de la recuperación de las Islas Malvinas, que convoque a todos los espacios políticos, pero también que la recuperación sea a través del diálogo, del entendimiento y del acuerdo con el resto de los países del mundo".