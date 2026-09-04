Jaldo respaldó la convocatoria nacional por Malvinas

Por último, el Gobernador ratificó el acompañamiento institucional de la provincia a las políticas de Estado orientadas a la causa nacional: "Apoyamos la decisión del Presidente de que vuelva a poner en la agenda el tema de la recuperación de las Islas Malvinas, que convoque a todos los espacios políticos, pero también que la recuperación sea a través del diálogo, del entendimiento y del acuerdo con el resto de los países del mundo".