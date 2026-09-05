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Washington elogia a Perú por romper relaciones con Irán

Estados Unidos calificó como un “valiente paso” la decisión del gobierno de Fujimori.

CERCANÍA. El nuevo gobierno peruano, afín a la administración de Trump, refuerza la posición estadounidense.
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Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos aplaudió la decisión del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, en Perú, de romper relaciones con Irán.

“Estados Unidos elogia la decisión de Perú de romper las relaciones diplomáticas con Irán. El régimen iraní ha explotado durante mucho tiempo su presencia diplomática en el extranjero para sembrar caos y terror”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

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La medida es un “valiente paso” que envía un mensaje claro y contundente”, destacó en un comunicado: “El terrorismo del régimen, en el país y en el extranjero, no quedará sin respuesta”.

Perú rompió el martes relaciones diplomáticas con Irán, al que cuestionó por incitar a la escalada de conflictos en Medio Oriente y por las “severas restricciones” que impiden el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

“Vocación pacifista”

La Administración de la derechista Keiko Fujimori, que asumió el poder el 28 de julio, es afín al Gobierno de Donald Trump. De acuerdo con la Cancillería peruana, la medida sobre Irán tiene su base en la histórica vocación pacifista” del Perú.

“Con base en su histórica vocación pacifista”, el gobierno de Perú “ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán”, informó la entidad del gobierno peruano. Días atrás, Chile anunció el cierre de su embajada en Teherán “por razones económicas y de seguridad”, aunque insistió en que la decisión no implica romper lazos.

La Cancillería peruana acusó a la nación islámica de incitar a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente, así como de la obstrucción a la “verificación necesaria para evitar la producción de armas nucleares”.

“Perú observa con profunda preocupación las severas restricciones impuestas por el régimen iraní, así como la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz”, agregó la Cancillería peruana.

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El país andino además cuestionó el “deterioro de la democracia” en el país islámico, donde se ha reportado la represión de protestas y la restricción de libertades.

“No lo llamaría guerra”

Estados Unidos lanzó ataques con misiles este martes contra Irán por segunda vez en pocos días. La cotización del petróleo WTI, principal referencia estadounidense, saltó por encima de los 90 dólares, algo que no sucedía desde julio.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se refirió el jueves al conflicto con Irán. “Yo no lo llamaría una guerra”, dijo durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Al cumplirse seis meses de las hostilidades, Vance señaló que las principales operaciones militares “duraron unas seis semanas”. Puntualizó que Estados Unidos logró “destruir” las instalaciones nucleares iraníes.

Sostuvo que “no hay intercambio de fuego en este momento”, aunque Estados Unidos e Irán se han atacado mutuamente en el golfo Pérsico en los últimos días.

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