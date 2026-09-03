Trump lanzó otra provocación a Irán sobre el estrecho de Ormuz

El mandatario, sin embargo, restó importancia horas después a su propia idea. “Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por estrecho de Trump? Como el propio Estados Unidos, será más ‘sexy’ que nunca”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social. La Casa Blanca publicó en redes sociales un mapa del Golfo con el nombre sugerido por Trump, y añadió: “Suena bastante bien”.