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Trump lanzó otra provocación a Irán sobre el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense propone cambiar el nombre por “estrecho de Trump”. Sería “más sexy que nunca”, dijo.

El estrecho de Ormuz.
El estrecho de Ormuz.
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso este miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “estrecho de Trump”, en momentos en que ese paso marítimo se encuentra en el centro del conflicto de Medio Oriente.

Irán bloqueó la vía marítima, crucial para el tránsito del petróleo mundial, tras los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, que desencadenaron la guerra.

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El mandatario, sin embargo, restó importancia horas después a su propia idea. “Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por estrecho de Trump? Como el propio Estados Unidos, será más ‘sexy’ que nunca”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social. La Casa Blanca publicó en redes sociales un mapa del Golfo con el nombre sugerido por Trump, y añadió: “Suena bastante bien”.

Cuando periodistas le preguntaron horas después en el Despacho Oval si hablaba en serio sobre el cambio de nombre, Trump respondió entre risas: “Fue sólo una ocurrencia”.

Bromas

Pero varias de las propuestas anteriores del republicano fueron inicialmente descartadas como bromas, antes de que se convirtieran en realidad. Hace una semana, Trump ordenó rebautizar el lago Ontario como “lago América”, en medio de la guerra comercial con Canadá por la imposición de aranceles.

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El mandatario también había hecho lo mismo con el golfo de México, al que ahora denomina “golfo de América”, apenas asumió su segundo mandato en enero de 2025. Ni México ni Canadá aceptan los cambios.

En las últimas semanas, Trump ha insistido repetidamente en su amenaza de reivindicar la “soberanía” sobre el estrecho de Ormuz. Incluso publicó un mapa que mostraba la vía marítima como un “nuevo territorio estadounidense”.

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Los precios del petróleo han vuelto a subir después de que Estados Unidos lanzó nuevos ataques cerca del estrecho de Ormuz el martes, en respuesta, según Trump, a nuevos intentos de Irán por sembrar minas.

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