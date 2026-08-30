Política La UNT se encamina a una semana clave para elegir rector Luego de tres meses de incertidumbre, la Asamblea Universitaria se reunirá el jueves para definir a las nuevas autoridades. Dos fórmulas oficializadas. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL RECTORADO. La UNT se prepara para cerrar un proceso electoral que debía resolverse el 20 de mayo. archivo Por Matias Argañaraz Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánUniversidad Nacional de Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Cristina Grunauer de Falú: “Si yo no asumía, la UNT podía quedar acéfala” UNT: los decanos esperan el cierre de un largo proceso electoral Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT Lo más popular Farmear balas Frutilla, entre la falta de planificación y el impacto de las importaciones La zafra 2026 y limitar el fuego Biocombustibles: el sector del bioetanol propone separar el proyecto Blaquier, sobre los biocombustibles: “Es muy importante poder contar con la ley” Ranking notas premium Litigio en la Municipalidad: "No somos meros directores", afirmó una jueza de Faltas Alberdi como faro ético: Tucumán conmemoró el Día del Abogado y los 100 años del Colegio Las irregularidades que alimentan las sospechas de un plan de fuga de “Chuky” Casanova Oeste II, territorio en disputa: vuelven las balaceras entre las bandas narco Armas en las escuelas: la Justicia allanó las viviendas de dos alumnos e investiga la responsabilidad de sus padres