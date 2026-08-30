Política

La UNT se encamina a una semana clave para elegir rector

Luego de tres meses de incertidumbre, la Asamblea Universitaria se reunirá el jueves para definir a las nuevas autoridades. Dos fórmulas oficializadas.

RECTORADO. La UNT se prepara para cerrar un proceso electoral que debía resolverse el 20 de mayo. archivo
RECTORADO. La UNT se prepara para cerrar un proceso electoral que debía resolverse el 20 de mayo. archivo
Por Matias Argañaraz Hace 3 Hs

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