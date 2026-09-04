Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi
Resumen para apurados
- Un turista de Misiones visitó este viernes el nuevo Paseo Alberdi en San Miguel de Tucumán y criticó duramente la suciedad y el estado de la ciudad ante los medios locales.
- El espacio homenajea al prócer con tecnología interactiva en su casa natal, pero el visitante cuestionó la gestión de la intendencia respecto al mantenimiento urbano.
- El testimonio refleja el desafío de la capital tucumana para mejorar su imagen turística y los servicios públicos ante la llegada de nuevos visitantes al circuito histórico.
El nuevo paseo dedicado a Juan Bautista Alberdi, inaugurado en el lugar donde estuvo la casa natal del prócer, despertó distintas opiniones entre quienes se acercaron este viernes a conocer el espacio. Entre la curiosidad por el tótem interactivo, que permite escuchar al propio Alberdi y las reflexiones sobre su legado, también apareció una mirada crítica sobre el estado de San Miguel de Tucumán.
La observación llegó de un turista que viajó desde Misiones y que, mientras recorría la zona, fue consultado por LA GACETA sobre su impresión del homenaje al tucumano. Primero valoró la propuesta y destacó la posibilidad de acercar la historia a quienes visitan el lugar. Pero cuando se le preguntó por su experiencia como visitante, fue contundente.
“Una ciudad a la que yo entro, o a veces me pierdo dentro de la ciudad, es una mugre”, afirmó. Y enseguida aclaró que hablaba desde la perspectiva de quien llega como visitante: “Soy turista”.
Más allá de su crítica, el visitante también dejó una reflexión sobre la importancia de conocer la historia y cuestionó la pérdida del hábito de la lectura. “Es lo que más te va a enseñar. Es lo que más te va a abrir la cabeza: leer. No mirar un video”, sostuvo.
Consultado sobre Alberdi, dijo conocer su trayectoria y rescató especialmente su aporte a la organización institucional del país. Para él, el legado del prócer puede resumirse en una idea: “La libertad se defiende”.
“La libertad no es solamente estar libre y expresarla. Es ejercerla, pelearla todos los días, en un sueldo, en un trabajo, en lo que uno quiere hacer y desarrollar”, reflexionó.