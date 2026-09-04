Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

El nuevo paseo dedicado a Juan Bautista Alberdi, inaugurado en el lugar donde estuvo la casa natal del prócer, despertó distintas opiniones entre quienes se acercaron este viernes a conocer el espacio. Entre la curiosidad por el tótem interactivo, que permite escuchar al propio Alberdi y las reflexiones sobre su legado, también apareció una mirada crítica sobre el estado de San Miguel de Tucumán.