Federico Sturzenegger: “Para que crezca el consumo y el crédito tenemos que bajar el gasto público”

Resumen para apurados
- En la convención del IAEF, Federico Sturzenegger afirmó que bajar el gasto público reactivará el consumo y el crédito, en respuesta a reclamos de la UIA por la actividad económica.
- El ministro explicó que el Estado solo traslada recursos vía impuestos o inflación y contrastó el plan actual con doce años previos de estancamiento y caída del ingreso per cápita.
- Sturzenegger proyectó que el PBI crecerá 20% al fin del mandato de Milei y pidió a los bancos captar ahorros para impulsar el crédito en un marco de estabilidad macroeconómica.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respondió a los cuestionamientos sobre la evolución de la actividad económica y defendió el rumbo del Gobierno de Javier Milei.
Durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el funcionario aseguró que la clave para impulsar el consumo y el crédito es reducir el gasto público.
Sus declaraciones se produjeron luego del planteo del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, sobre las dificultades que atraviesa el nivel de actividad. Frente a ese escenario, Sturzenegger destacó el crecimiento acumulado durante la actual gestión y contrastó los resultados con los años previos.
El ministro recordó que la economía argentina llevaba 12 años sin crecimiento y que el ingreso per cápita había caído 15 puntos. Según planteó, desde la implementación del cepo cambiario, la Argentina dejó de crecer.
En contraste, señaló que durante el gobierno de Milei la economía creció 6,6% en el primer año y 3,5% en el segundo. Además, indicó que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) espera una expansión de 2,7% este año y de 3% el próximo.
“Después de 12 años con 0 crecimiento, Javier Milei va a terminar su presidencia con el PBI 20% más alto que cuando empezó su presidencia”, afirmó. Y agregó: “Obviamente, el crecimiento de la actividad no es parejo, pero la verdad que después de 12 años sin crecimiento, 20% es interesante”.
“Si hay algo que podemos hacer para que el consumo crezca, es bajar el gasto público”
En ese marco, Sturzenegger cuestionó la idea de que el Estado deba intervenir para promover directamente el consumo y sostuvo que cualquier transferencia implica obtener recursos de otro sector.
“Hay que entender que el Estado no hace nada. El Estado lo único que hace es gestionar quita de otros”, sostuvo.
Según explicó, cuando el Estado otorga un incentivo o una ayuda, necesariamente debe obtener esos recursos de otro sector de la economía.
Como ejemplo, se refirió al denominado “plan platita” y planteó que consistió en cobrarle a la población un impuesto inflacionario para realizar una transferencia hacia otros sectores. “Si el Estado simplemente es un pasamano de quita, que a veces se hace simplemente con el impuesto inflacionario, es mucho más letal”, afirmó.
Para el ministro, la herramienta para impulsar el consumo privado pasa, entonces, por una reducción del gasto estatal. “Si hay algo que podemos hacer para que el consumo crezca, es bajar el gasto público”, señaló, consignó Infobae.
Sturzenegger explicó que, al reducir el gasto, también disminuye el monto que se les cobra a los ciudadanos para financiarlo y se devuelven recursos al sector privado.
En ese sentido, destacó que el Gobierno “ha devuelto 3 puntos del PBI en impuestos” durante la gestión de Milei. “Esa es la manera que nosotros tenemos de desarrollar el consumo privado”, sostuvo.
Crédito y ahorro: qué planteó Sturzenegger
El funcionario también vinculó el crecimiento del crédito con la necesidad de aumentar el ahorro y mantener la estabilidad macroeconómica.
“Queremos hacer crecer el crédito. Tiene que crecer el ahorro y, para crecer, necesitamos estabilidad y necesitamos que el gasto público sea más bajo para que el sector privado tenga más recursos”, afirmó.
Según el ministro, el Gobierno redujo en 15 puntos la presión que el Estado ejercía sobre el sector privado a través del déficit fiscal, lo que, a su entender, genera un margen mayor para el crecimiento.
En ese escenario, apuntó especialmente al rol de los bancos y sostuvo que deberán convencer a los argentinos de ahorrar en el sistema financiero. Para eso, consideró que las entidades tendrán que ofrecer rendimientos atractivos para quienes buscan colocar sus ahorros.
Frente al argumento de que no existe demanda para ese tipo de productos, Sturzenegger puso en duda esa explicación. “No sé si no hay demanda, porque la gente compra departamentos como inversión”, señaló.
En ese sentido, planteó que los bancos deberán trabajar para captar el ahorro de los argentinos.
El desafío fiscal y el reclamo a los empresarios
Al retomar el planteo realizado por Rappallini sobre la actividad económica, Sturzenegger sostuvo que la discusión debería concentrarse en las dificultades que implica reducir el gasto público y no únicamente en la baja de impuestos. “Bajar impuestos es facilísimo. Lo que es difícil es pagar el gasto”, afirmó.
El ministro utilizó además una comparación con el funcionamiento del sistema financiero: “Para un banco es fácil prestar plata, lo que es difícil es que se la pague”.
Por eso, consideró que sería “mucho más constructivo” que el sector privado apoye al Gobierno en aquello que resulta más difícil de llevar adelante, pero que, según su visión, es necesario para generar las condiciones para el crecimiento.